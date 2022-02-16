Як зберігати горіхи, щоб вони не постаріли і не прогоркли

Як правильно зберігати різні види горіхів / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Горіхи - смачний, корисний, поживний натуральний продукт, який дарує сама природа. Їх з успіхом використовують у приготуванні багатьох страв, десертів, випічки, а також із задоволенням їдять у сирому вигляді.

Більшість людей запасаються горіхами, особливо якщо є свої дерева. Але часто стикаються із питанням, як їх правильно зберігати. Адже від довгого лежання горіхи старіють, набувають неприємного запаху і прогорклого смаку, що псує страви та настрій.

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Існує кілька нескладних способів подовжити горіхам життя в квартирі і зберегти продукт якісно.

Як зберігати горіхи: лайфхаки

Лайфхак 1. Сортування

Як зберігати горіхи / Фото: unsplash

Насамперед переберіть і подивіться на горіхи – зберігати варто лише цілі та здорові екземпляри . Якщо трапляються зіпсовані, подрібнені або підозрілі горіхи, їх краще вилучити із загальної купи, щоб вони не зіпсували хороших.

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Лайфхак 2. Просушування

Як зберігати горіхи / Фото: unsplash

Ще на етапі збору проводиться перше просушування. Для цього горіхи, наприклад, волоські, розсипають в один шар на плоскій поверхні і ставлять на свіже повітря, щоб вітер та яскраве сонце зробили свою справу. У холодну та сиру погоду альтернативою є просушування або нагрівання в духовці чи на плиті. Для горіхів достатньо 40-50°С.

Лайфхак 3. Тара

Як зберігати горіхи / Фото: unsplash

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Після попередньої підготовки горіхи потрібно розкласти по найоптимальнішій для них тарі. Але майте на увазі, що різні горіхи можуть зберігатися по-різному . Вам знадобляться герметичні пакети, мішечки із натуральних тканин, скляні або пластикові ємності. Для всіх горіхів найоптимальніше сухе та темне місце, без зайвого тепла та сторонніх запахів.

4. Як зберігати арахіс

Як зберігати горіхи / Фото: unsplash

Арахіс можна зберігати в шкаралупі, в лушпинні або повністю очищеним, але чим чистіше горіхи, тим менший термін їх зберігання, всього 2-3 місяці. Важливо при зберіганні арахісу не допустити появи на ньому цвілі . Також не можна вживати в їжу гіркий арахіс. Зберігати арахіс краще у сухій ємності з кришкою – скляні банки, керамічні або будь-які інші контейнери, крім пластикових, а також у тканинних мішечках. Краще тримати горіхи у прохолодному місці чи холодильнику.

Лайфхак 5. Як довше зберігати фундук

Як зберігати горіхи / Фото: unsplash

Фундук, або лісовий горіх, відрізняється тривалим терміном зберігання . У шкаралупі при температурі від 0 до 3°C він може пролежати до чотирьох років. Чищені горіхи зберігаються 3-4 місяці. Оптимальна тара для фундука – це мішечки з натуральної тканини, наприклад, джуту, льону, бавовни. Фундук не любить герметичної упаковки.

Лайфхак 6. Як зберегти волоський горіх

Як зберігати горіхи / Фото: unsplash

Подібно до арахісу, волоський горіх схильний до поразки цвіллю – він стає гірким і непридатним для їжі. Зберігати його потрібно в шкаралупі при температурі 5-15°C. Також горіхи добре витримують заморожування. Важливо тримати їх у сухий тарі, щоб уникнути намокання.

Лайфхак 7. Як правильно зберігати мигдаль

Як зберігати горіхи / Фото: unsplash

Для тривалого зберігання краще брати мигдаль у шкаралупі . При кімнатній температурі він пролежить приблизно рік, а заморожений – буде придатний 2-3 роки. Як і інші горіхи, мигдаль не терпить вогкості і вимагає темного та сухого місця. Для зберігання горіхи слід помістити в герметичний посуд.

Лайфхак 8. Як зберігати кеш'ю

Як зберігати горіхи / Фото: unsplash

Кеш'ю найчастіше зберігається очищеним . Відповідно зберігати його вийде не надто довго – 1-2 місяці. Найбільше ядра кеш'ю бояться високої температури. Віддайте перевагу темному та прохолодному місцю. Тримати горіхи можна в тканинних мішечках, скляній та пластиковій тарі. Стежте за зовнішнім виглядом кеш'ю: якщо форма горіха змінилася або на його поверхні утворився наліт – викидайте.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати печиво.