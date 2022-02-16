Як зберігати горіхи, щоб вони не постаріли і не прогоркли

Як правильно зберігати різні види горіхів / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Горіхи - смачний, корисний, поживний натуральний продукт, який дарує сама природа. Їх з успіхом використовують у приготуванні багатьох страв, десертів, випічки, а також із задоволенням їдять у сирому вигляді.
Більшість людей запасаються горіхами, особливо якщо є свої дерева. Але часто стикаються із питанням, як їх правильно зберігати. Адже від довгого лежання горіхи старіють, набувають неприємного запаху і прогорклого смаку, що псує страви та настрій.
Існує кілька нескладних способів подовжити горіхам життя в квартирі і зберегти продукт якісно.
Як зберігати горіхи: лайфхаки
- Лайфхак 1. Сортування
Насамперед переберіть і подивіться на горіхи – зберігати варто лише цілі та здорові екземпляри . Якщо трапляються зіпсовані, подрібнені або підозрілі горіхи, їх краще вилучити із загальної купи, щоб вони не зіпсували хороших.
- Лайфхак 2. Просушування
Ще на етапі збору проводиться перше просушування. Для цього горіхи, наприклад, волоські, розсипають в один шар на плоскій поверхні і ставлять на свіже повітря, щоб вітер та яскраве сонце зробили свою справу. У холодну та сиру погоду альтернативою є просушування або нагрівання в духовці чи на плиті. Для горіхів достатньо 40-50°С.
- Лайфхак 3. Тара
Після попередньої підготовки горіхи потрібно розкласти по найоптимальнішій для них тарі. Але майте на увазі, що різні горіхи можуть зберігатися по-різному . Вам знадобляться герметичні пакети, мішечки із натуральних тканин, скляні або пластикові ємності. Для всіх горіхів найоптимальніше сухе та темне місце, без зайвого тепла та сторонніх запахів.
- 4. Як зберігати арахіс
Арахіс можна зберігати в шкаралупі, в лушпинні або повністю очищеним, але чим чистіше горіхи, тим менший термін їх зберігання, всього 2-3 місяці. Важливо при зберіганні арахісу не допустити появи на ньому цвілі . Також не можна вживати в їжу гіркий арахіс. Зберігати арахіс краще у сухій ємності з кришкою – скляні банки, керамічні або будь-які інші контейнери, крім пластикових, а також у тканинних мішечках. Краще тримати горіхи у прохолодному місці чи холодильнику.
- Лайфхак 5. Як довше зберігати фундук
Фундук, або лісовий горіх, відрізняється тривалим терміном зберігання . У шкаралупі при температурі від 0 до 3°C він може пролежати до чотирьох років. Чищені горіхи зберігаються 3-4 місяці. Оптимальна тара для фундука – це мішечки з натуральної тканини, наприклад, джуту, льону, бавовни. Фундук не любить герметичної упаковки.
- Лайфхак 6. Як зберегти волоський горіх
Подібно до арахісу, волоський горіх схильний до поразки цвіллю – він стає гірким і непридатним для їжі. Зберігати його потрібно в шкаралупі при температурі 5-15°C. Також горіхи добре витримують заморожування. Важливо тримати їх у сухий тарі, щоб уникнути намокання.
- Лайфхак 7. Як правильно зберігати мигдаль
Для тривалого зберігання краще брати мигдаль у шкаралупі . При кімнатній температурі він пролежить приблизно рік, а заморожений – буде придатний 2-3 роки. Як і інші горіхи, мигдаль не терпить вогкості і вимагає темного та сухого місця. Для зберігання горіхи слід помістити в герметичний посуд.
- Лайфхак 8. Як зберігати кеш'ю
Кеш'ю найчастіше зберігається очищеним . Відповідно зберігати його вийде не надто довго – 1-2 місяці. Найбільше ядра кеш'ю бояться високої температури. Віддайте перевагу темному та прохолодному місцю. Тримати горіхи можна в тканинних мішечках, скляній та пластиковій тарі. Стежте за зовнішнім виглядом кеш'ю: якщо форма горіха змінилася або на його поверхні утворився наліт – викидайте.
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