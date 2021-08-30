Як використовувати непотрібний одяг для інтер'єру: багато цікавих ідей з фото

Що можна зробити зі старого одягу / Фото: Колаж: Сьогодні

Назбирався старий одяг, який шкода викинути? Разом з тим, ви розумієте, що він вже вийшов із моди, порвався, потерся, та й носити ви його навряд чи будете. Не переживайте: старим джинсам, улюбленій сорочці та вовняному светру знайдеться гідне застосування вдома, і вони вам ще послужать.

Читайте наші лайфхаки, дивіться фото і генеруйте ідеї, як проявити творчість і прикрасити свій побут

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Як використовувати непотрібний одяг: лайфхаки

Лайфхак 1. Ковдра з клаптиків

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

Перше, що спадає на думку, коли збирається багато одягу, який шкода викинути – а чи не зробити з нього якесь покривало. І це правильне рішення. Наприклад, зі старих футболок , які відслужили, можна зшити чудову ковдру. І ваші спогади залишаться з вами.

Лайфхак 2. Підставки під гаряче

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

Радимо подружитися з технікою печворк , яка дарує безмежні можливості для творчості. І тоді сумніви, як використовувати старий одяг, відпадуть самі по собі.

Лайфхак 3. Подушка

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

Стара непотрібна сорочка ще послужить вам у вигляді креативного чохла на диванну подушку. Найбільш ледачі можуть навіть не відрізати рукава, а зав'язати їх навколо оберненої подушки.

Лайфхак 4. Тільди

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

Ці кумедні іграшки надійно прижилися в інтер'єрі. Разом з тим, не лише в будинку, де є діти. Дорослі іноді теж не проти зайнятися рукоділлям або пограти.

Лайфхак 5. Сидушка

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

З старого одягу, порізаного на шматки , можна зробити багато корисних для оселі речей. Наприклад, прикольно оформити туалет.

Лайфхак 6. Чохли для парасольок

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

Брючини від старих джинсів - практично готовий варіант чохла для парасольок. Вони щільні, міцні і стильні.

Лайфхак 7. Органайзер

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

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А ось верхню частину джинсів із безліччю кишеньок зручно використовувати для виготовлення органайзера.

Лайфхак 8. Футляр

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

З рукавів старого светра можна зробити подарункові футляри для вина або шампанського. І зовнішній вигляд хороший, і скло в дорозі не розіб'ється, і напій у такому довше збереже температуру.

Лайфхак 9. Табуретка

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

Сидіння стане більш м'яким і нарядним, якщо зробити його зі старого одягу. Старий банний халат або светр поріжте на смужки , а потім переплетіть їх між собою.

Лайфхак 10. Килим

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

Непотрібні в'язані речі можна розпустити, а з ниток накрутити безліч різнокольорових помпонів. Уявляєте, як приємно ходити босоніж по такому пухнастому килимку?

Лайфхак 11. Фіранка

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

А ще з таких помпонів можна зробити фіранку, нанизавши їх на нитки .

Лайфхак 12. Абажур

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

Щоб креативно оформити настільну лампу, вам знадобляться чоловічі краватки .

Лайфхак 13. Букет

Що зробити з старого одягу / Фото: Pinterest

Ну і що, що квіти з тканини? Зате довше простоять, і навіть у не квітковий сезон будуть тішити погляд. Вшийте всередину мішечки з травами або спеціями, і ваш букет буде пахнути.

Дивіться відео, як подарувати друге життя непотрібним речам:

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