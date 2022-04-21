Як назвати собаку: корисні поради

Як назвати собаку / Фото: freepik.com

Ви завели цуценя , і тепер ламаєте голову, як його назвати. Це тільки здається, що дати ім'я чотирилапому другові дуже просто. Насправді кличка вихованця – відображення самого господаря. І багато в чому від неї залежатиме ваша взаємодія з собакою.

Як підібрати найвдаліше ім'я для собаки , яке сподобається і власнику, і вихованцю, читайте у нашій статті.

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Що означає кличка

Як і людське ім'я, кличка містить у собі закодовану інформацію, що визначає долю тварини . Енергетика, що відображена в імені, здатна впливати на долю. І вона тим більше має значення, якщо ви вірите в закони Всесвіту.

Хоча насправді собаці все одно, як його звуть . Це просто набір звуків, на який він звикає відгукуватися. Кличка цікава для його власника, а ось для собаки значно важливіше, з якою інтонацією та настроєм його кличе господар.

Що важливо враховувати під час вибору імені для собаки

1. Довжина імені. Кличка має бути короткою, звучною, зрозумілою для собаки. А ось довге ім'я, більше трьох складів, щеняті буде складніше запам'ятати. Та й ви, поки скажете кличку, ризикуєте нарватися на неприємності під час прогулянки.

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2. Унікальність звуку. Якщо кличка буде співзвучна, наприклад з командою – вам буде складно з дисципліною собаки. Коли ви гукатимете свого Сіда, він просто може сідати, почувши початок команди "Сидіти!"

3. Серйозна кличка. Поки щеня ще маленьке, смішне і незграбне, його хочеться назвати зменшувально-пестливим і веселим ім'ям. Але подумайте, наскільки доречно Ведмедик або Колобок "виглядатиме" на солідному мастіффі.

Як краще назвати собаку / Фото: pixabay

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4. Людське ім'я. Навіть якщо у вас поки що немає знайомих з рідкісним ім'ям, де гарантія, що вони не з'являться у майбутньому? Тоді сюжет "Летючої миші" заграє для вас новими фарбами, коли ви назвете собаку Еммою.

5. Померлий улюбленець. Не варто називати нове цуценя так само, як вашого улюбленого загиблого собаку. Ви будете постійно думати про нього, і це може погано позначитися на іншому вихованці.

6. Породистий собака. Майте на увазі, що собаці з розплідника належить давати офіційне ім'я за певними правилами. Всіх цуценят з однієї сім'ї називають на ту саму літеру, яка, наприклад, відповідає числу послідів суки. А ще в імені має бути приставка назви розплідника.

7. Характер. Можна при виборі прізвиська орієнтуватися на особливість породи, її звички та манери. Навряд чи японську мовчазну акіту логічно називати Шум або Дзвін, а перуанську орхідею – Пушок.

Як можна назвати собаку / Фото: pixabay

8. Зовнішність. Шпаргалкою для господаря може послужити якась цікава мітка на шкурі вихованця, щось відмінне в його забарвленні або зовнішньому вигляді. Особливо цікаво буде розглядати плямистого далматинця.

Раніше ми давали практичні поради, чим можна замінити корм для собак та кішок. А також ділилися рекомендаціями, як уберегти від кліщів домашніх улюбленців.