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Як облаштувати вогнище на дачі

4 серпня, 18:02

Ольга Козачок

Приготуйте шашлики, спечіть картоплю, спаліть дачне сміття або ж просто зберіться з друзями і посидьте у гостинного вогню на природі.

Як облаштувати вогнище на дачі / Фото: Колаж: Сьогодні

Літо ще в розпалі, але у серпні і ближче до осені ночі стають прохолодніше. І вечорами вже не так жарко сидіти біля багаття. Якщо у вас ще немає цього прекрасного вогнища на відкритому повітрі, саме час задуматися про облаштування кострища на дачі.

Вогнище можна використовувати для приготування шашликів, юшки, печеної картоплі, солодкого маршмеллоу, а ще для душевних посиденьок біля вогня під звук гітари і дзвін комарів.

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Головне, про що слід пам'ятати, влаштовуючи вогнище – це його безпечність. Але і про естетичну сторону не варто забувати.

Загальні правила для побудови кострища:

Як облаштувати вогнище на дачі: лайфхаки

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Зручна і практична річ для обладнання кострища на дачі – бочка. Металеве кільце закопується в землю, засипається гравієм, а ззовні зміцнюється камінням.

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Простий надійний варіант – зробити вогнище із вогнетривкої цегли. Для такого варіанту викопується яма, утрамбовується дно і викладається цеглою.

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Інший варіант – викласти цеглини у вигляді колодязя. Це надземне вогнище з хорошою тягою за рахунок отворів, які залишаються між камінням.

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Такий мобільний варіант вогню дуже зручний для невеликої дачі, де кожен метр на рахунку. Захотіли запалити багаття – винесли з сараю казан і встановили. За непотрібністю – забрали назад.

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Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Вогнище зручно облаштувати з поличками для дров та іншого інвентаря, щоб не потрібно було бігати за ними далеко або ж щоб вони не валялися під ногами.

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Стильно виглядає вогнище, комбіноване з клумбою. Воно органічно вписується в дачний комплекс. Важливо, щоб була дотримана безпечна відстань до легкозаймистих предметів і рослин.

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Спробуйте закувати вогонь у ланцюг. Виглядає це масивно й ефектно.

Як облаштувати вогнище / Фото: Pinterest

Форма вашого вогнища може бути довільною – круглою, квадратною і навіть кутовою. Головне – щоб вона вписувалася в декор дачної ділянки.

Дивіться відео, як можна охолодити приміщення в спеку:

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