Як підготувати грунт для тюльпанів восени

Як підготуватися до висадки тюльпанів / Фото: Колаж: Сьогодні

Весна у багатьох людей асоціюється з пробудженням природи і яскравими фарбами квітів, що розпускаються. Одними з перших з'являються тюльпани. Вони радують око, піднімають настрій, але й вимагають певного догляду.

Куди посадити цибулини, що робити з грядками, які добрива вносити, на яку глибину висаджувати – на ці та інші питання ви знайдете відповіді в наших лайфхаках.

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Як підготувати грядки для посадки тюльпанів: лайфхаки

Лайфхак 1. Вибрати місце

Як підготувати грунт для тюльпанів / Фото: Pinterest

Важливо правильно вибрати місце, де будуть рости тюльпани. Слід періодично міняти їхню дислокацію, щоб уникнути старих інфекцій, грибків і хвороб квітів. Крім того, важливе освітлення. Тюльпани краще цвітуть на добре освітлених і відкритих ділянках , не затінених будинком, огорожею або деревами. Також не варто висаджувати цибулини в низині, тому що там може накопичуватися тала і дощова вода або ж близько підходити грунтові води.

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Лайфхак 2. Правильний час

Як підготувати грунт для тюльпанів / Фото: Pinterest

Перед тим як висадити цибулини, грунт потрібно заздалегідь підготувати. А потім залишити в спокої на 2-3 тижні, аж до моменту, поки температура грунту на глибині 10-15 см не буде складати від 7 до 10 градусів . Прохолодна земля – це оптимальний час для посадки тюльпанів. Якщо поспішити, то передчасно вкорінена рослина може випустити пагони, замерзнути і загинути взимку.

Лайфхак 3. Якість ґрунту

Як підготувати грунт для тюльпанів / Фото: Pinterest

Тюльпани люблять пухкий грунт з хорошою циркуляцією повітря . У глинистий і важкий грунт в процесі перекопування бажано внести пісок, перепрілу тирсу, торф. А надто піщану землю, навпаки, потрібно удобрити перегноєм, щоб тюльпанам вистачило вологи. Також рослини люблять грунт з нейтральною кислотністю. Для розкислення грунту замість вапна використовуйте золу або доломітове борошно, яке щадяще впливає на кислотність.

Лайфхак 4. Підживлення рослин

Як підготувати грунт для тюльпанів / Фото: Pinterest

При виборі добрива не використовуйте свіжий гній – він спалить цибулини. Зараз доречні калійно-фосфорні добрива:

компост (до 10 кг на 1 кв м) зола (200 гр на 1 кв м) сульфат калію + суперфосфат (по 30-40 гр на 1 кв м)

Лайфхак 5. Глибина посадки

Як підготувати грунт для тюльпанів / Фото: Pinterest

Грядки перекопують на глибину приблизно 30 см . Корінці тюльпанів будуть знаходитися досить глибоко, а тому простого розпушування землі їм буде мало. При посадці самі цибулини опускають на глибину, яка втричі більше, ніж висота самої цибулини.

Лайфхак 6. Захист цибулин

Як підготувати грунт для тюльпанів / Фото: Pinterest

Висадивши тюльпани, також важливо потурбуватися про їхній захист від бур'янів, шкідників і гризунів, які не проти поласувати цибулинами. Один із найпростіших способів боротьби з бур'янами – це мульчування. А для захисту від гризунів допоможе дротова сітка , розташована зверху. Ппісля того, як цибулини почнуть проростати, її слід прибрати.

Дивіться відео, як довше зберегти свіжий букет:

Раніше ми розповідали, як не допустити появи бур'янів.