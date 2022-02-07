Як розмножувати рослини: популярні способи

Як розмножувати рослини різними способами / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, як із кісточки можна виростити екзотику на підвіконні. Але багато рослин легко розмножуються й іншими способами , а не лише з насіння.

Як можна розмножувати рослини та отримати пагони, готові до висадки, читайте у нашій статті.

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Як розмножувати рослини: лайфхаки

Лайфхак 1. Черешки

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Бажано вибрати на рослині найсильніший і здоровий відросток завдовжки 6-7 см . Зробіть зріз гострим ножем трохи нижче за листя. Помістіть черешок у воду або ґрунт. Зробіть посадку одночасно кількох черешків, тому що не всі можуть прижитися. Далі важливо підтримувати високу вологість повітря, температуру приблизно 18°С і не тримати рослину під прямим сонячним промінням. Після появи коріння черешок висаджується у ґрунт.

Лайфхак 2. Листя

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

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Аналогічно черешкам у воду можна опустити лист і дочекатися появи коренів. Зріжте з рослини найбільший і м'ясистий листок . Він має виглядати свіжим, здоровим, без пошкоджень. Зріз черешка робиться поперечний. У воду слід опустити черешок, а не весь лист. Важливо стежити за водою та не допускати загнивання.

Лайфхак 3. Відводки

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Для такого способу розмноження у рослини вибираються сильні пагони, а потім опускаються і притискаються в землю за допомогою дроту у сусідньому горщику. Щоб прискорити процес появи коріння, попередньо перед притисканням на пагоні роблять надріз. А зовсім відрізати його від дорослої рослини можна після повного вкорінення.

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Лайфхак 4. Пагони

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Бічні пагони рослин зрізають максимально близько до батьківської рослини, щоб на них також була частина кореня. А потім відсаджують від основної рослини, коли вони досягають 1/3 її розміру.

Лайфхак 5. Вуса

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Якщо у рослини з'являються стрілки-вуса, які тягнуться до землі і вкорінюються самі, утворюючи молоді рослини, її розмножують подібно до полуниці . Коли вус дає корінь, його можна сміливо обрізати та відсаджувати в інший горщик.

Лайфхак 6. Повітряні відводки

Як розмножувати рослини / Фото: pinterest

Якщо рослина має вигляд старої, у неї довгі стебла і практично немає листя, підійде спосіб повітряної відводки. Для цього потрібно вибрати оптимальну висоту та акуратно надрізати стебло навкруги , видаляючи з нього кору завширшки приблизно 2 см. Обернути це місце поліетиленовою плівкою або закріпити навколо стебла пластиковий стаканчик, наповнений грунтом. Важливо підтримувати високу вологість. Приблизно за 2 тижні на цьому місці з'явиться коріння. Після цього можна зрізати паросток та посадити в землю.

Раніше ми розповідали, які рослини садити для кохання та багатства.