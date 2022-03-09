Як зробити контейнери та горщики для насіння і розсади з підручних засобів

Практичні контейнери для насіння та розсади з підручних засобів / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

На старті весняного сезону дач і городів багатьох цікавить питання, як заощадити на висадці розсади, адже спеціальні контейнери коштують недешево, тим паче їх потрібно багато.

Існує безліч цікавих і навіть несподіваних ідей, як зробити подібні ємності з підручних засобів – буквально з того, що просто летить у сміття. Читайте поради, як самим зробити дешеві і практичні стаканчики для розсади.

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Як зробити контейнери для розсади: лайфхаки

Лайфхак 1. Шкаралупа зручна для розсади

Контейнери для насіння і розсади / Фото: Depositphotos

Яєчні шкарлупки можна використовувати не тільки для добрива, а ще й як контейнери для майбутньої розсади. У них коренева система не калічиться при перенесенні рослини на місце висадки. Її можна посадити в грунт у такому "стаканчику", попередньо порушивши і роздавивши шкаралупу. Так рослина зможе пустити коріння в новий грунт і продовжити зростання. А шкаралупа наситить мікроелементами і захистить від шкідливих комах.

Лайфхак 2. Яєчні лотки

Контейнери для насіння і розсади / Фото: Pinterest

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Крім самих яєць в хід підуть і яєчні лотки. Клітинки наповніть землею і висадіть насіння. Такий формат зручний своїми габаритами й компактністю, не потрібно носитися окремо з кожним стаканчиком. А папір при висадці чудово розкисне у відкритому грунті.

Лайфхак 3. Цитрусові горщики

Контейнери для насіння і розсади / Фото: Pinterest

Багато половинок від апельсинів та інших цитрусових залишається після вичавлювання соку і, як правило, йдуть у відро для сміття. З них з успіхом можна робити ємності для розсади, попередньо проколовши отвори для виходу вологи і насипавши грунт. Згодом рослину можна висаджувати в землю прямо з цієї шкіркою – органіка перегниє в грунті.

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Лайфхак 4. Рулончики від туалетного паперу

Контейнери для насіння і розсади / Фото: Pinterest

Не поспішайте викидати картонні втулки в рулонах туалетного паперу. З них виходять відмінні стаканчики для розсади. Зробіть чотири надрізу з одного боку циліндра, підігніть краї всередину – і контейнер готовий. Їх також можна висаджувати разом з рослинами в грунт, тому що вони зроблені з паперу.

Лайфхак 5. Газета

Контейнери для насіння і розсади / Фото: Pinterest

Ще один простий і дешевий спосіб, як зробити горщики для розсади. Візьміть непотрібні газети, накрутіть їх на пляшку відповідного діаметру і з одного боку загніть краї. Для міцності такі контейнери краще плотненько поставити у піддон, щоб вони не розсипалися.

Раніше ми розповідали, які рослини садити для любові і багатства.