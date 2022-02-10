Як зробити пропозицію руки та серця: ТОП-10 чудових ідей із фото

Як красиво освідчитися у коханні і зробити пропозицію руки та серця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У багатьох пар у житті настає такий момент, коли стосунки виходять на новий рівень . Закохані відчувають, що вони хочуть бути разом і готові офіційно оформити свої взаємини. Традиційно про свої почуття та готовність до сімейного життя говорить чоловік, а жінка чекає від нього освідчення у коханні та пропозиції вийти заміж.

І, напевно, всі хочуть, щоб саме у них ця подія пройшла незабутньо, яскраво, унікально, не схоже на інших. А романтичний настрій спонукає молодих людей на оригінальні, неймовірні і часом навіжені кроки.

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Як зробити пропозицію руки та серця ефектно, красиво та небанально? Ми зібрали багато цікавих ідей. Вибирайте, яка вам найбільше подобається.

Як зробити пропозицію руки та серця

1. У знаменний день

Як зробити пропозицію руки та серця / Фото: pexels

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Для багатьох людей велике значення має дата, коли вони наважилися освідчитися. Це може бути якесь державне чи особисте свято, наприклад, 8 Березня, іменини чи день знайомства. Дуже логічно і символічно освідчитися в День усіх закоханих! Та й місто у святковий день вбране йі освітлене яскравою ілюмінацією, що також налаштовує на потрібний лад.

2. Спонтанно

Як зробити пропозицію руки та серця / Фото: pexels

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Практично про всі способи можна сказати одне – освідчитися прагнуть так, щоб дівчина ні про що не здогадувалася . Наприклад, під час звичайної прогулянки містом. Візьміть із собою в кишеню жменю пелюсток – вони непомітні та не викличуть жодних підозр. А у потрібний момент обсипте ними кохану і скажіть заповітні слова.

3. На мосту

Як зробити пропозицію руки та серця / Фото: pexels

Дуже символічна та енергетично сильна пропозиція, зроблена на мосту. Адже він з'єднує два береги, пролягаючи через бурхливу стихію річкового потоку. Так і ви пропонуєте коханій з'єднати ваші серця у неспокійному та стрімкому потоці життя.

4. На лижах

Як зробити пропозицію руки та серця / Фото: pexels

Після екстремального спуску вас переповнює безліч яскравих емоцій, а серце готове вистрибнути назовні ! Дуже слушний момент для того, щоб подарувати його коханій, чи не так?

5. На ковзанці

Як зробити пропозицію руки та серця / Фото: pexels

Ви вмієте кататися на ковзанах? Чи тільки вчитеся? Час, проведений разом на ковзанці, дарує чудові враження, відчувається приємна втома та бажання зігрітися. Ловіть вдалий момент, щоб одягнути каблучку , коли грітимете змерзлі пальчики своєї дівчини!

6. На вершині гори

Як зробити пропозицію руки та серця / Фото: pexels

Зробіть пропозицію на вершині не лише гори, а й ваших почуттів! Тут це відчувається особливо яскраво і просто дух захоплює. Тільки вибирайте місце обережно , щоб від надлишку емоцій ваша дівчина не впала з урвища.

7. У ресторані

Як зробити пропозицію руки та серця / Фото: pexels

Романтична вечеря у ресторані – цілком передбачуваний варіант , але від цього не менш приємний. Плюс такого вибору локації для освідчення в тому, що тут зазвичай все готове для подібних заходів, легко підібрати потрібну музику, улюблені страви, відповідний колектив.

8. У вікні

Як зробити пропозицію руки та серця / Фото: pexels

Організуйте флеш-моб у дворі . Попросіть друзів допомогти, підготуйте плакати, вогні, написи. Складіть із людей живе серце, встаньте в середину з каблучкою та квітами, викличте кохану на балкон і прокричіть на усе подвір'я своє освідчення.

9. У готелі

Як зробити пропозицію руки та серця / Фото: pexels

Заздалегідь замовте номер та прикрасьте його відповідним чином – зі свічками, квітами, кульками та іншими романтичними атрибутами. Яка дівчина встоїть перед таким вишукуванням та красою?

10. У квітах

Як зробити пропозицію руки та серця / Фото: pexels

Дівчата люблять квіти. Можна подарувати їм букет, а можна – безкрайнє квітуче поле . Саме тут слова кохання діють особливо заворожливо.

Раніше ми розповідали, що подарувати коханій дівчині на День Валентина-2022.