Як дізнатися, що рослинам бракує йоду

Як використовувати йод у саду та городі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали, які добрива дачникам необхідно вносити у ґрунт, щоб рослини нормально розвивалися і давали добрий урожай. За рахунок правильних добрив ґрунт насичується поживними речовинами, а рослини добре плодоносять.

Одним із найважливіших елементів для нормального росту рослин є йод. В якості підгодівлі його частіше використовують для овочевих культур, але його також потребують і плодові.

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І якщо спостерігається дефіцит йоду , це безпосередньо позначається на зовнішньому вигляді рослин та їхньої здатності плодоносити. Як визначити, що рослинам не бракує йоду, читайте у нашій статті.

Ознаки браку йоду у рослин

Дефіцит йоду особливо небезпечний на певних видах ґрунтів – це торф'яні та підзолисті ґрунти, легкі супіски та субстрати з низьким вмістом органіки, а також надмірно кислі ґрунти. Там рослини більше схильні до різних захворювань.

– це торф'яні та підзолисті ґрунти, легкі супіски та субстрати з низьким вмістом органіки, а також надмірно кислі ґрунти. Там рослини більше схильні до різних захворювань. При нестачі йоду рослини зазвичай пізно зацвітають , у них погано ростуть плоди і розвивається насіння.

, у них погано ростуть плоди і розвивається насіння. Знижується стійкість до багатьох шкідників : нематод, дротяника, а також грибкових хвороб.

: нематод, дротяника, а також грибкових хвороб. У овочів , наприклад, помідорів та перцю, при дефіциті йоду зав'язуються бліді та недостатньо великі плоди.

, наприклад, помідорів та перцю, при дефіциті йоду зав'язуються бліді та недостатньо великі плоди. Якщо бракує йоду у плодових культур , наприклад, у винограду, то про це свідчить погана зав'язь або її загнивання.

, наприклад, у винограду, то про це свідчить погана зав'язь або її загнивання. У ягідних рослин спостерігається нестача крохмалю у плодах, вони відрізняються блідою рослинністю та затримкою у рості.

Профілактика дефіциту йоду

Інколи буває складно визначити дефіцит йоду , тому що зовні це схоже на ознаки захворювань, атаки шкідників або наслідки заморозків. Але завжди добре проводити профілактичні пігодовування.

Йод добре діє на рослини / Фото: pixabay

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Особливо корисним таке добриво буде для огірків, помідорів, перцю, капусти, полуниці та інших культур.

Для цього роблять розчин із розрахунку 40 крапель звичайного аптечного 5%-го спиртового йоду на 10 л води. Приблизно півлітра розчину вносять під кожну овочеву культуру після появи перших квіток. Підгодовування йодом повторюють не раніше, ніж за 3-4 тижні. Для позакореневої підгодівлі полуниці розчин йоду роблять менш концентрованим – 10 крапель на 10 л води, а потім обприскують тричі за сезон з інтервалом 10 днів.

Раніше ми ділилися порадами, як врятувати помідори від шкідників. А ще розповідали, які культурні рослини гірші і небезпечніші за бур'яни.