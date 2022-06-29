Як захистити салон машини від нашестя комарів та мошок (фото)

Як захистити салон машини від комарів / Фото: Колаж: Сьогодні

Літній відпочинок на вулиці – задоволення, яке часто затьмарюється однією великою неприємністю – нашестям комах. Комарі, мошки, ґедзі набридають не тільки на вулиці, в будинку, але також примудряються без проблем забиратися в салон авто.

Багатьом відпочиваючим знайома ситуація, коли на пікніку до салону залишеної машини швидко набиваються полчища настирливих комарів. Як позбутися кровопивців та зробити свій відпочинок комфортним, дізнайтесь у нашій статті.

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Як позбутися комарів в авто: лайфхаки

Сітка на вікно . Один із найпростіших способів позбутися літаючих паразитів – встановити спеціальні сітки, які зазвичай використовуються замість тонування. Вони кріпляться магнітами, за рахунок чого машина не дряпається. З недоліків: матеріал погано пропускає повітря, а значить усередині машини буде задушливо.

Встановіть на вікно антимоскітну сітку / Фото: pinterest

. Один із найпростіших способів позбутися літаючих паразитів – встановити спеціальні сітки, які зазвичай використовуються замість тонування. Вони кріпляться магнітами, за рахунок чого машина не дряпається. З недоліків: матеріал погано пропускає повітря, а значить усередині машини буде задушливо. Сітка на салон . Можна піти далі і обладнати місце для відпочинку більш комфортно – захистити сіткою від комах всю відкриту частину салону. У цьому випадку крім ціни питання також підвищується якість відпочинку.

Можна захистити сіткою весь мікроавтобус / Фото: pinterest

. Можна піти далі і обладнати місце для відпочинку більш комфортно – захистити сіткою від комах всю відкриту частину салону. У цьому випадку крім ціни питання також підвищується якість відпочинку. Антикомарина спіраль . Засіб, безумовно, надійний на природі та в будинку. Ароматний дим надовго відлякує комарів та мошок. Однак у машині такий спосіб може бути небезпечним. Встановлене на передній панелі або центральній консолі джерело вогню від одного неправильного руху може впасти і призвести до пожежі.

Спіраль небезпечно використовувати у салоні авто / Фото: pinterest

. Засіб, безумовно, надійний на природі та в будинку. Ароматний дим надовго відлякує комарів та мошок. Однак у машині такий спосіб може бути небезпечним. Встановлене на передній панелі або центральній консолі джерело вогню від одного неправильного руху може впасти і призвести до пожежі. Марля . Найекономніший, але при цьому не менш дієвий спосіб захиститися від комарів – застосування марлі. Достатньо взяти із собою великий відріз цієї тканини та завісити нею простір. Або обтягнути марлею верхню частину дверей, опустити скло, а потім зачинити двері.

Марля захищає від комарів / Фото: pinterest

Раніше ми давали поради водіям, як підготувати авто до спеки. Також ділилися лайфхаками, що робити, якщо закінчився бензин.