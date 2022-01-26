Календар затемнень: точні дати на весь 2022 рік та вплив на людей

Календар сонячних та місячних затемнень у 2022 році: точні дати та вплив / Фото: Колаж: Сьогодні

Прийдешній 2022 рік принесе із собою невелику кількість затемнень. Їх буде лише чотири – два сонячні та два місячні. Хоча в інші роки їхня кількість може сягати 6 і навіть 7.

Коли відбудуться сонячні та місячні затемнення у 2022 році . Якими вони будуть, який вплив матиме розташування небесних світил на різні сфери життя, згідно з астрологічними спостереженнями, дізнайтеся в нашій статті.

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Затемнення – це астрономічне явище, у якому одне небесне тіло затупяє світло від іншого небесного тіла.

За народними прикметами вважається, що чим більше затемнень, тим складніший рік. І це спостереження повністю підтверджує 2020 рік – він був непростим, а всього за цей період спостерігалося 6 затемнень – 4 місячні та 2 сонячні.

Коли і скільки затемнень буде у 2022 році

Сонячне затемнення 30 квітня 2022 року

Перше затемнення у 2022 році буде частковим сонячним . Воно відбудеться 30 квітня о 23:28 за київським часом у знаку зодіаку Телець.

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Це затемнення буде видно на південному сході Тихого океану та частково у Південній Америці.

Затемнення в останній день весни під знаком Тельця поставить перед людьми чіткі, конкретні та відчутні цілі, яких реально досягти. Також воно порушить питання, пов'язані з особистими фінансами, цінностями, власністю, почуттям власної гідності та прагненням безпеки.

Квітневе сонячне затемнення відкриє перший коридор затемнень 2022 року, який триватиме трохи більше двох тижнів та завершиться місячним затемненням.

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Місячне затемнення 16 травня 2022 року

Друге затемнення 2022 року буде повним місячним і відбудеться 16 травня о 7:14 за Києвом у Скорпіоні.

Затемнення Місяця можна буде спостерігати у Північній та Південній Америці, частково в Африці та Європі.

Під впливом Скорпіона астрологи рекомендують менше перебувати в компанії людей, тому що період небезпечний розбіжностями, конфліктами та сварками з колегами, начальством, родичами, друзями. Скорпіон провокує незрозумілу агресію та виплеск негативних емоцій.

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року

Другий коридор затемнень 2022 року розпочнеться з часткового сонячного затемнення 25 жовтня. Воно відбудеться о 13:48 за київським часом і знову під знаком Скорпіона.

Це затемнення пройде над Європою, північним сходом Африки, Близьким Сходом та заходом Азії.

Затемнення, що настає в знаку Скорпіона , посилює і так напружений емоційний настрій. Люди стають істеричними, не здатними на компроміси та поступки.

Місячне затемнення 8 листопада 2022 року

Останнє затемнення у 2022 році буде повним місячним . Воно настане 8 листопада о 13:02 за київським часом під знаком Тельця.

Затемнення Місяця буде видно жителям Азії, Австралії, Північної та Південної Америки, а також над Тихим океаном.

Це затемнення в знаку Тельця більше підходить для того, щоб розставити всі крапки над "і" і розібратися зі справами, що накопичилися. У житті з'явиться почуття впевненості та стабільності, а самі люди стають мирними, дещо впертими та флегматичними.

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