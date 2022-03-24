Коли і як збирати березовий сік – поради та рекомендації

Як правильно збирати березовий сік / Фото: Инстаграм

Березовий сік – мабуть, найголовніший у цей період. На відміну від бурякового, який можна швидко зробити вдома, з березовим треба постаратися.

Саме в останню декаду березня та на початку квітня настає час для його збирання.

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Коли зберете, обов'язково процідіть сік, якщо ви робили це не через марлю.

Як вибрати дерево та місце для збирання соку

Вибирайте товсті стовбури для збирання березового соку / Фото: instagram.com/90e_live

Найголовніше – це сама береза. Сік потрібно збирати з товстих, у порівнянні з іншими, стовбурів.

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Насамперед потрібно звертати увагу на бруньки. Якщо вони набрякли, то сік уже пішов і його можна збирати.

Відстань від землі для отворів, звідки збиратиметься сік, не більше 40 сантиметрів. А завдовжки отвори мають бути не більше 3-4 сантиметрів. Інакше дерево болісно переноситиме збирання.

Не збирайте сік поблизу трас, підприємств та сільськогосподарських підприємств.

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Найінтенсивніша течія соку з 11 до 16 години.

Як зібрати березовий сік – перший спосіб

Завдовжки отвори для збирання соку – не більше 3-4 сантиметрів / Фото: Инстаграм

За допомогою ножа зробити надріз, підчепити верхній шар кори. Шкоди дереву це не завдасть. На місці зрізаної кори утворюється нова кора.

Під надрізану кору, по якій стікатиме сік, потрібно прикрутити ємність за допомогою скотчу.

Другий спосіб

Вам знадобляться скотч, пластикова пляшка або невелика банка, три коктейльні трубочки зі згином та цвях. Цвях і трубочки мають бути однаковими за діаметром.

Спочатку потрібно очистити місце, де буде отвір, за допомогою ножа.

Цвях забити й зробити вирву і так кілька разів, доки не вийде отвір. Потрібно зробити три отвори для трьох трубочок.

Коли з'явиться сік, вкрутити трубочки та вставити пляшку. Пляшка прикріплюється до стовбура за допомогою скотчу.

Якщо використовуєте банку, її горло потрібно накрити марлею, щоб до неї не потрапляло сміття.