Коли сіяти насіння на розсаду – повна інструкція

Коли потрібно починати сіяти насіння на розсаду / Фото: Инстаграм

Початок весни – час посіву насіння. Повний календар садово-городніх робіт на березень ми публікували.

Дізнаємося, коли потрібно починати займатися насінням на розсаду. Зокрема, у березні варто зайнятися томатами.

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Коли треба сіяти насіння на розсаду

Коли потрібно починати сіяти насіння на розсаду / Фото: Unsplash

Якщо насіння у вас на руках, то на кожній упаковці вказуються терміни його проростання, скільки часу має пробути розсада вдома після того, як опинитися у відкритому ґрунті.

Ці дані допомогли вивести ідеальну формулу для посіву.

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І вона така D=А + В + С:

D – кількість діб від посіву насіння до висадження розсади у ґрунт;

А – кількість діб від сівби до появи сходів;

В – кількість діб від появи сходів до пікірування саджанців;

С – кількість діб до висадки розсади у відкритий ґрунт або теплицю.

Разом з цією формулою варто враховувати і своє місце проживання. Весна буває десь раніше, десь пізніше. Тобто жителям півночі України почати сіяти треба трохи раніше, тепло там настає нешвидко.

Коли потрібно сіяти помідори, баклажани, капусту та перець у різних регіонах України

Помідори ранні. Для полісся – 5-20 березня, для лісостепу – 1-15 березня, для степу – до 15 березня.

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Сіяти пізні помідори необхідно на початку квітня для полісся та лісостепу, для степу – це період із середини березня до початку квітня.

Капуста цвітна та білокачанна – для всіх регіонів до 15 березня.

Перець болгарський, баклажани. Для полісся – кінець березня, для степу – початок березня, для лісостепу з 10-20 березня.

За матеріалами Domicad.com.ua.