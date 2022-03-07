Коли сіяти насіння на розсаду – повна інструкція

Коли потрібно починати сіяти насіння на розсаду / Фото: Инстаграм
Початок весни – час посіву насіння. Повний календар садово-городніх робіт на березень ми публікували.
Дізнаємося, коли потрібно починати займатися насінням на розсаду. Зокрема, у березні варто зайнятися томатами.
Коли треба сіяти насіння на розсаду
Якщо насіння у вас на руках, то на кожній упаковці вказуються терміни його проростання, скільки часу має пробути розсада вдома після того, як опинитися у відкритому ґрунті.
Ці дані допомогли вивести ідеальну формулу для посіву.
І вона така D=А + В + С:
- D – кількість діб від посіву насіння до висадження розсади у ґрунт;
- А – кількість діб від сівби до появи сходів;
- В – кількість діб від появи сходів до пікірування саджанців;
- С – кількість діб до висадки розсади у відкритий ґрунт або теплицю.
Разом з цією формулою варто враховувати і своє місце проживання. Весна буває десь раніше, десь пізніше. Тобто жителям півночі України почати сіяти треба трохи раніше, тепло там настає нешвидко.
Коли потрібно сіяти помідори, баклажани, капусту та перець у різних регіонах України
Помідори ранні. Для полісся – 5-20 березня, для лісостепу – 1-15 березня, для степу – до 15 березня.
Сіяти пізні помідори необхідно на початку квітня для полісся та лісостепу, для степу – це період із середини березня до початку квітня.
Капуста цвітна та білокачанна – для всіх регіонів до 15 березня.
Перець болгарський, баклажани. Для полісся – кінець березня, для степу – початок березня, для лісостепу з 10-20 березня.
За матеріалами Domicad.com.ua.