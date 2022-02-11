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Короткий гороскоп на завтра, 12 лютого – треба пекти пироги

Ольга Дударенко, Андрій Бугулов
11 лютого, 17:55
Вдало завершаться всі справи, які ви робите не самотужки, прогнозують астрологи для Segodnya.ua

У суботу, 12 лютого, розташування світил свідчить про те, що у людини загострюється інтуїція. Під впливом Місяця люди починають краще відчувати наближення удачі чи небезпеки, хоч і не можуть пояснити, чому. День може дати несподівані плоди, відмінні результати. Особливо це стосується всіх справ, які ви робите не самотужки, а в товаристві друзів, однодумців. Так вважають астрологи, які розробляють прогнози для "Сегодня".

Завтра корисно відпочивати в компанії, займатися спільно фізичною працею. Добре було б провідати батьків або хоча б зателефонувати їм. Добре вирушати в дорогу, робити покупки, готувати їжу.

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Що зірки приготували на завтра знакам Зодіаку

  • Овни, у вас можливі невеликі перешкоди у справах Все, що ви задумали, має вийти – але повільніше і складніше, ніж ви припускали.
  • Тельці познайомляться з цікавою людиною. Буде багато зустрічей, дізнаєтесь щось незвичайне.
  • Близнюків очікують на фінансові надходження. Імовірні покупки.
  • Раки відчують приплив сил. Ви готові діяти – і у вас все має вийти.
  • Леви проведуть день у роздумах та самотності.
  • Діви отримають довгоочікувані новини Можливі сюрпризи та подарунки.
  • Терезам має бути серйозна робота, але результати вас порадують.
  • Скорпіони доб'ються розташування впливової людини. Удача чекає на тих, хто шукає роботу.
  • Стрільцям чекають покупки. Даватимуть поради друзям, як розпорядитися грошима.
  • Козероги відчувають приплив сил. Чекайте на важливі і приємні події в сім'ї.
  • У Водоліїв буде багато відповідальної роботи. Можливий також господарський клопіт.
  • Риби відчувають приплив енергії. Вас потягне на пригоди.


Рада астрологів на завтра

Ця субота – чудовий день, щоб займатися випічкою. Пекти хліб, пироги, печива. По-перше, випічка вийде краще за звичайний, всі порадіють.

По-друге, день символічно пов'язаний із домівкою. Навіть якщо ваша духовка електрична, вона завтра не має стояти без діла. Це привабить щастя та гармонію у ваш будинок.