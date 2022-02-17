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Найкраще діяти самостійно – гороскоп на завтра, 18 лютого, для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок
17 лютого, 17:30
Близнюкам корисно промовчати, а Козероги мають право вчинити по-своєму

Гороскоп на завтра для всіх знаків зодіаку / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтрашній день буде нестійким в емоційному сенсі. Багато знаків зодіаку можуть піддатися спокусам , перед якими важко встояти.

На думку астрологів, цього дня не варто розпочинати нові справи , зате сприятливо завершувати раніше розпочаті або відкладені проєкти. Не потрібно розраховувати на сторонню допомогу, якщо хочете, щоб усе було по-вашому.

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Що зірки приготували на 18 лютого знакам зодіаку

  • Овни , вам не личить скупитися цього дня, проявіть щедрість душі.
  • Тельці , тільки від вашого настрою залежить, як мине ваш день.
  • Близнюки , притримайте свої шпильки при собі, щоб нікого не образити.
  • Раки , день буде непередбачуваним, тому доведеться на ходу міняти плани.
  • Леви , ваша збудженість передасться по ланцюжку оточенню і повернеться до вас.
  • Діви , час на розгойдування минув, зберіться і займіться справою.
  • Терези , ви занадто перебільшуєте проблему, вона того не варта.
  • Скорпіони , у вас зненацька з'явиться віконце для приємного відпочинку.
  • Стрільці , ви будете відчувати нав'язливу увагу від оточення.
  • Козероги , дійте так, як подобається вам, а не комусь іншому.
  • Водолії , ваша проникливість підкаже правильну тактику поведінки.
  • Риби , не бійтеся проявити ініціативу – від вас чекають саме цього.

Порада астрологів на 18 лютого

Цього дня краще діяти самостійно , уникаючи як колективної роботи, так і скупчення великої кількості людей. Тримайте свої думки та плани при собі. Заодно ви зможете убезпечити себе від шахраїв, які активізуються в цей час.

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