Місячний календар – що можна і чого не можна робити у місячні дні

Наш звичайний календар – сонячний. Пов'язаний із переміщенням Сонця з одного знака до іншого. У сонячному році – 365 днів. Від місячного календаря у нашому сучасному залишилося таке поняття, як "місяць". Щоправда, це відображено лише в назві. Нинішні місяці – січень, лютий, березень та інші – не враховують рух Місяця. І даремно!

Місяць – нічне світило. Філософи та астрологи часто пов'язували його з меланхолією, поезією та містикою. В астрології вважається, що Місяць впливає на нас поступово, таємно – але дуже сильно. Вона часто визначає наші вчинки. Тому враховувати вплив Місяця у повсякденному житті було б правильно.

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Як розраховується місяць за місячним календарем?

1 день місячного місяця починається в момент молодого місяця. Тобто, коли Місяць з'єднується із Сонцем.

2 місячний день та всі наступні починаються з черговим сходом Місяця над горизонтом. Місяць, як і Сонце, і всі інші планети піднімаються над горизонтом приблизно раз на добу.

У місячному календарі буває 29 або 30 місячних днів, подібно до того, як у сонячному їх 30 (як у листопаді або квітні) або 31 (як у грудні або січні).

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Вважається, що кожен місячний день впливає на настрій людини. Також багато в чому від місячного дня залежить, чи пощастить людині, чи не пощастить.

Ось який вплив має кожен із місячних днів:

1 день. Сьогодні нових справ розпочинати не варто, краще планувати. Тоді згодом ваші плани успішно здійсняться. Вдалий день для творчості.

2-й день підходить для оздоровчих, медичних процедур. Успіх супроводжує щедрим, відкритим людям. Не варто укладати шлюб, краще не сваритись – інакше це надовго. Можете вибалакати чужі секрети. Не можна переїдати.

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3-й день підходить для активних людей, бійців. А обережні, пасивні люди сьогодні вразливі. Потрібно відстоювати свою позицію, сперечатися, вступати у бій. Добре ходити до лазні, сауни. Погано в цей день розлити олію (означає, що ви послизнулися, зійшли зі шляху).

4 день. Вважається, що сни у цей день збуваються. А ще людині постійно доводиться вибирати між хорошим та поганим. І правильний вибір зробити непросто.

5 день пов'язаний із позитивним настроєм, але деякі речі бачаться через рожеві окуляри. Не соромтеся виявляти емоції – оточуючі вас правильно зрозуміють. День сприятливий для задушевних бесід та подорожей. А небезпечний він тим, що губляться дрібні речі, і що втрачено – не повернеш. Сьогодні не поспішайте кидатися в бій (у переносному значенні, та й у прямому теж). Якщо ви вчора щось планували, сьогодні вдасться це здійснити.

6 день підходить для самоосвіти, покупок та роботи чи відпочинку у великій компанії. Випадково почуте від друзів може навести вас на серйозні роздуми та призвести до змін у житті. Якщо втратили вдома якусь дрібну річ і вже кілька днів не можете її знайти, спробуйте сьогодні вам пощастить. І ще, нікому не розповідайте про свої сна.

7 день – не сидіть вдома, більше спілкуйтесь, діліться емоціями та слухайте поради інших людей. День нещасливий для злочинців та людей нечесних. Думки про те, щоб взяти чуже, женіть геть – це випробування сьомого дня. Відмінний момент для покупок та для того, щоб почати боротися зі шкідливими звичками. Наприклад, сьогодні добре кинути палити. Прибратися у книжковій шафі – непогана ідея на сьогодні.

8 день – успіх благоволить тим, хто діє швидко. А ось у тих, що сумніваються і повільних справ підуть не дуже. Так що, не мішайте, дійте. Добре займатися плануванням та вирішувати питання, пов'язані з нерухомістю. Погано прати, приймати ванни та пити алкоголь.

9 день – потрібна обережність у всьому, не потрібно сваритися, ризикувати та зловживати алкоголем. Сни можуть бути страшними, але не збудуться. Плітки, які вас турбують, позбавлені підстав і не завдадуть незручностей. Але є привід над ними подумати. День хороший для мандрівників, можна спокійно вирушати у дорогу. Якщо сьогодні зацвіте кактус – це до успіху.

10 день – на нас чекає успіх у справах, особливо у співпраці з перевіреними партнерами, добре знайомими людьми. Приділіть час сім'ї, знайдіть можливість поговорити до душі з коханою людиною. Також день підходить для того, щоб купувати та продавати – і для подорожей. Якщо нещодавно захворіли – самопочуття сьогодні покращає.

11 день – він пов'язаний із посиленням інтелектуальної активності. Ви можете вирішити складні головоломки, у прямому та переносному сенсі слова. Але важливих справ сьогодні краще не розпочинати. День несприятливий для торгівлі та пов'язаний із підвищеним травматизмом. Будьте обережнішими з ножами та голками.

12 день вважається одним із найбільш спокійних і мирних на місяць. Людину супроводжують глибокі думки, самопоглиблення, її цікавить непізнане та таємниче. У такі дні часто ходять до церкви. День сприятливий для подарунків, причому не лише матеріальних. Не відмовляйте, коли вас просять про допомогу, це принесе користь у майбутньому. Несприятливий день для ризику і грати в азартні ігри. Не можна лаятись і плакати.

13 день сприятливий для того, щоб проводити час у колі друзів – спільний відпочинок чи робота. День підходить для самоосвіти, приготування їжі (особливо хліба), домашнього ремонту. Люди із захворюваннями серцево-судинної системи вимагають підвищеної уваги.

14 день – до обіду можна розпочинати важливі справи, вирушати в дорогу, продавати та купувати речі та навіть грати в азартні ігри. Сьогодні можуть прийти важливі та добрі звістки. Загадані бажання мають здійснитись.

15 день, скоро ПОВНІСТЬ. Стережіться травм, бережіть горло, не переохолоджуйтесь. День пов'язаний із лестощами та хибними обіцянками – на жаль, таке буває. Подарунки сьогодні можуть обернутися проблемами. Також можливі перешкоди через лінощі. Напередодні повного емоції розжарюються, і люди бувають нервовими, агресивними. Добре сьогодні викидати те, що не потрібно, чистити одяг і упорядковувати фінансові справи.

16 день пов'язаний із заспокоєнням почуттів, очищенням, помірністю у всьому – емоціях, харчуванні, сні. Зробити зарядку ввечері або сходити до зали – найкраще, що можна придумати. Добре будувати короткострокові плани, наприклад, чим займетесь до кінця тижня. Краще уникати самотності, інакше сумуватимете.

17 день підходить для того, щоб писати заяву про звільнення (незвичайно, так?), про відпустку – а також добрий момент для відвертості. Наприклад, щира розмова з начальством може принести користь (а не звільнення). А ще сьогодні – чудовий день для вечірок, танців – і просто випити пива у компанії друзів було б непогано. Головне, знати міру.

18 день – дуже багато залежатиме від вашого настрою. Поки воно хороше, справи відбуватимуться швидко та легко. Але варто зловити погану хвилю – і все валитиметься з рук. Не беріться за справи, в яких не знаєтеся і не піддавайтеся спокусам і спокусам.

19 день – він сприятливий для творчості, прогулянок, а також для домашніх занять – приготування. Стародавні астрологічні тексти радять також прибратися в собі – задумайтеся, чи все у вас гаразд, що ви робите не так. День підходить для молитов, самоаналізу, медитацій біля вогню. Погано сьогодні укладати шлюб, також будьте уважні до їжі – підвищується ймовірність отруєнь.

20 день – Можете дізнатися про щось важливе або дивовижне – день пов'язаний з відкриттями. Відмінний момент, щоб повертати борги, будувати плани та відстоювати свою позицію. Невдачливий день для зарозумілих людей.

21 день. Удача посміхнеться рішучим та відкритим людям. День сприятливий для ризикованих вчинків, якщо вони заради загального блага. Також удача чекає на тих, хто працює спільно, великим колективом. День пов'язаний із військовослужбовцями, армією, МВС. Вранці велика користь від водних процедур – облійтеся холодною водою або принаймні прийміть душ.

22 день. Цей день буває пов'язаний зі світлим смутком. Він підходить, щоби будувати плани, думати про майбутнє. А також займатись навчанням, самоосвітою. А ось нові справи та поїздки сьогодні краще не починати.

23 день, несприятливий. Можливі прояви насильства, несподівані зміни у справах. У цей день у людині легко вивільняються інстинкти захоплення, невгамовний апетит, схильність до бійок та авантюр. Сексуальна енергія цього дня підриває здоров'я. Погано вести переговори, позиватися і стояти в черзі, їхати в переповненому транспорті. Краще нічого важливого не робити.

24 день пов'язаний із пробудженням сил природи. У людини загострюється інтуїція, вона стає дуже чутливою. Тому сьогодні не варто брутально жартувати – ви можете легко образити друга. День несприятливий для подорожей, але підходить початку нових справ. Особливо для початку будівництва.

25 день – його можна присвятити будь-яким медичним питанням. Він також добрий, щоб сісти на дієту, почати курс вітамінів – і взагалі для всього, що пов'язане зі здоровим способом життя. Також день підходить для того, щоб розширювати свій обрій, зайнятися самоосвітою, піти на курси. У подорож сьогодні краще не вирушати.

26 день пов'язаний із пізнанням життя, іноді відкриває очі на найгірші якості у людях. Може бути пов'язаний із сварками, непотрібною суєтою, марною тратою часу. Рекомендується усамітнення, добре писати листи та спілкуватися з адвокатами.

27 день – пов'язаний з ілюзіями, тому краще якнайрідше виглядати в дзеркало, а краще обійтися без нього. Також сьогодні людину можуть присвятити в таємниці, поділитися таємним знанням.

28 день пов'язаний із Сонцем, обіцяє удачу у справах. Сьогодні добре дарувати подарунки (тільки не квіти), також можна знайти речі. Сни можуть справдитися. День сприятливий для покупок, щоб садити квіти та дерева, доглядати їх, медитувати, займатися спортом. Важливо контролювати свої почуття, уникати зневіри.

29 день він читається небезпечним. Краще не розпочинати нових справ, добре займатися домашніми справами. Підвищується ризик конфліктів, краще уникати темряви. Вважається, що цього дня люди отримують попередження згори. Якщо ви чуєте дивні звуки, наприклад, зойки чи звук труби – це можливо знак, що ви щось робите у своєму житті неправильно.

30 день, сприятливий. Хоча є нюанси. Це день покаяння, вибачення, підбиття підсумків. Не підходить для правочинів, ділових переговорів, працевлаштування. Сприятливий для творчості та щоб повертати борги. Вважається, що талісмани, обереги на 30 день сильні, як ніколи.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

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