Місячний календар для саду та городу на квітень 2022 року / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

З приходом весни роботи у дачників щодня все додається. Щоб вона була пліднішою і ваша праця не пропала, радимо частіше заглядати в місячний календар для саду та городу , адже від Місяця багато в чому залежить зростання та розвиток рослин.

Місячний календар для городників та садівників на квітень 2022 року

9 квітня. День сприятливий для поливу та підживлення органічними добривами розсади. Можна сіяти овочеві культури на розсаду, у теплицю чи відкритий ґрунт, пересаджувати кімнатні квіти, косити газони. Не варто працювати з землею або обробляти садок від хвороб та шкідників.

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10 квітня. Овочі цього дня краще не висаджувати. Займіться газоном і впорядкуйте його.

11 квітня. Несприятливий для посадки овочевих та зелених культур день. Неефективні полив та пасинкування, пікірування. Можна обрізати дерева та чагарники, формувати живоплот. Добре боротися зі шкідниками та хворобами. Але не варто полоти бур'яни та удобрювати посадки – ефекту не буде.

12 квітня. Добре зайнятися роботами з землею, прополкою та підгортанням. Упорядкуйте багаторічники: приберіть сухе і хворе листя, пропушіть, удобріть мінеральними добривами. Можна розсадити багаторічники.

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13 квітня. Гарний день для квітів. Сійте, пересаджуйте і доглядайте квіти. Висівати їх на розсаду або у відкритий ґрунт. Можна пасинкувати та обрізати рослини.

14 квітня. Можна продовжити займатися квітами. Вдалими будуть пікірування та висадка розсади, поділ багаторічників, живцювання кімнатних рослин. Також висаджуйте саджанці ягідних та декоративних чагарників.

15 квітня. Не варто пасинкувати та пересаджувати розсаду. Пересаджуйте декоративні чагарники та ягідники з урахуванням свого регіону. Можна садити горох, боби, саджанці кісточкових дерев, насінників (моркви, капусти, редиски, редьки, буряків), розсади капусти.

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16 квітня. Несприятливий день для посіву та пересадки. Зате корисно зайнятися прополкою та боротьбою з бур'янами, стрижкою та вирівнюванням газону.

17 квітня. Висаджуйте будь-які овочеві культури, переважно коренеплоди. Пересаджуйте та пікіруйте розсаду. Підгодовуйте органікою та поливайте посадки. Можна сіяти дині, кавуни, моркву, буряк, редис, дайкон, висаджувати огірки. Також добре сіяти зелені культури, цибулю, часник, редис.

18 квітня. Продовжуйте висівати різні овочеві та зелені культури на розсаду або у відкритий ґрунт: огірки, кабачки, гарбуз, патисони. Добре поливайте й удобрюйте посадки та розсаду.

19 квітня. Не рекомендується садити та пересаджувати овочеві культури. Висівайте квіти у теплицю або закритий ґрунт. Пересаджуйте та діліть багаторічні квіти. Можна садити виноград, будь-які декоративні рослини з довгим і кучерявим стеблом.

20 квітня. День підходить для посадки та роботи з квітами, виноградом, лікарськими та пряними травами. Овочеві культури бажано не садити. Також не слід обробляти рослини від шкідників та хвороб.

21 квітня. Висаджуйте овочеві культури, пересаджуйте розсаду. Можна підгодовувати рослини органічними добривами. Продовжуйте сіяти дині та кавуни. Можна висадити розсаду томатів, а також перець та баклажани – під плівку або в теплицю.

22 квітня. Сприятлива посадка будь-яких овочевих культур, ягідників, цибулі. Можна годувати посадки органічними добривами. Продовжуйте сіяти огірки, дині, кавуни, кабачки, гарбузи, патисони, а також кукурудзу, боби, квасолю, моркву та редис.

23 квітня. День невдалий для всіх посадок. Проводьте обприскування від шкідників та хвороб розсаду, чагарників та дерев у саду. Можна видаляти все зайве на рослині: прищипувати, пасинкувати, формувати крону у чагарників та дерев, тобто позбавлятися непотрібного. Також ефективна прополка та боротьба з бур'янами.

24 квітня. Овочеві культури та квіти садити не варто, також не пересаджуйте та не пікіруйте розсаду. Працюйте з землею, боріться зі шкідниками та хворобами. Добре займатися компостною купою.

25 квітня. День не підходить для посіву насіння, висадки розсади, посадки саджанців дерев та чагарників. Обприскайте розсаду та посадки від шкідників та хвороб. Займіться прополюванням землі. Можна обрізати дерева і чагарники – проводити і санітарну, і формуючу обрізку.

26 квітня. День сприятливий для посадки будь-яких коренеплодів, зокрема картоплі, посадки однорічних квітів. Можна сіяти будь-які овочеві та зелені культури: кукурудзу, боби, квасолю, баштанні, помідори, капусту.

27 квітня. Можна висівати будь-які овочеві культури, пересаджувати та пікірувати розсаду. Поливайте посадки та удобрюйте органікою. Плодові дерева та чагарники садити не варто. Не можна викопувати та ділити багаторічники.

28 квітня. Жодні овочі садити не варто. Можна лише посіяти сидерати чи салат у відкритий ґрунт чи теплицю. Корисно проводити санітарну та формувальну обрізку чагарників та дерев.

29 квітня. Несприятливий для посадок. Поливати також не варто – велика ймовірність загнивання коріння. Займіться компостною купою. Доглядайте молоді паростки. Можна прорідити моркву та буряк. Формуйте живоплот та крону дерев і чагарників.

30 квітня. День не підходить для посадки будь-яких культур, зокрема дерев та чагарників. Ефективна боротьба з бур'янами. Можна проводити обрізку дерев і чагарників, пасинкування та прищипування овочевих культур. Добре проводити роботу в саду з захисту його від хвороб та шкідників. Ремонтуйте паркани, огорожі, садові доріжки.

Раніше ми розповідали, як зробити клумби з багаторічників.