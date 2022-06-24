Місячний календар на тиждень 27 червня – 3 липня 2022 року

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на кінець червня – початок липня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як впливає Місяць на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 27 червня – 3 липня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 27 червня – 3 липня 2022 року

27 червня, понеділок – 28-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищаючий день, коли людина перебуває в гармонії із собою та навколишнім світом.

28 червня, вівторок – 29-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, та активізуються темні сили.

29 червня, середа – 30-й, 1-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – молодик о 5:53. День всепрощення та планування нових справ.

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30 червня, четвер – 2-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – молодик. День сприятливий для вичікування та накопичення сил на нові звершення.

1 липня, п'ятниця – 3-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.

2 липня, субота – 4-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

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3 липня, неділя – 5-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого та здобуття знань.

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