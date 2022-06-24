Місячний календар на тиждень 27 червня – 3 липня 2022 року

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Детальний місячний календар на кінець червня – початок липня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .
Як впливає Місяць на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 27 червня – 3 липня 2022 року.
Місячний календар по днях на тиждень 27 червня – 3 липня 2022 року
- 27 червня, понеділок – 28-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищаючий день, коли людина перебуває в гармонії із собою та навколишнім світом.
- 28 червня, вівторок – 29-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, та активізуються темні сили.
- 29 червня, середа – 30-й, 1-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – молодик о 5:53. День всепрощення та планування нових справ.
- 30 червня, четвер – 2-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – молодик. День сприятливий для вичікування та накопичення сил на нові звершення.
- 1 липня, п'ятниця – 3-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.
- 2 липня, субота – 4-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.
- 3 липня, неділя – 5-й місячний день.
Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого та здобуття знань.
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