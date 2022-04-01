Місячний календар на тиждень 4-10 квітня 2022 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на початок квітня 2022 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також про характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути вдалішими, а які – найнебезпечнішими, дізнайтеся з місячного календаря на період 4-10 квітня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 4-10 квітня 2022 року

4 квітня, понеділок – 4-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

5 квітня, вівторок – 5-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого та здобуття знань.

6 квітня середа – 6-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – молодик. День усамітнення та смирення, коли протипоказано скаржитися на життя та обставини.

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7 квітня четвер – 7-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки.

8 квітня, п'ятниця – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – молодик. День каяття у своїх гріхах, прощення образ та чужих недоліків.

9 квітня, субота – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – перша чверть о 9:48. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше, ніж в інші дні.

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10 квітня, неділя – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев знак. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у квітні 2022 року в Україні.