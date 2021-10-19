Місячний календар стрижок на листопад-2021

Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні

Які дні, згідно з місячним календарем, вважаються найбільш придатними для стрижки волосся у листопаді 2021 року? А коли не варто братися за ножиці і кардинально міняти зачіску? Щоб ваша шевелюра була красивою, волосся сяяло здоров'ям і радувало око, стежте за місячними днями за нашим календарем для стрижки волосся на листопад 2021 року і плануйте зміни в своєму іміджі.

Місячний календар на листопад-2021: коли стригти волосся

1 листопада – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

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2 листопада – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

3 листопада – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

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4 листопада – 29, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів і роботи.

5 листопада – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

6 листопада – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем у цей день сприятиме зростанню і розкриттю внутрішніх потенціалів.

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7 листопада – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

8 листопада – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

9 листопада – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

10 листопада – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

11 листопада – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.

12 листопада – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.

13 листопада – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

14 листопада – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

15 листопада – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

16 листопада – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.

17 листопада – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

18 листопада – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

19 листопада – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

20 листопада – 17 місячний день. Невідповідний день для укорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.

21 листопада – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

22 листопада – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

23 листопада – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

24 листопада – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.

25 листопада – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви укоротите свою удачу.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest

26 листопада – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

27 листопада – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

28 листопада – 24 місячний день. Невідповідний період для стрижки, що приносить фінансові проблеми.

29 листопада – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.

30 листопада – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

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