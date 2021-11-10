Чи можна виходити заміж і одружуватися 2022 року: прикмети та забобони

2022 - рік вдови чи вдівця? / Фото: Колаж: Сьогодні
Наступний 2022 – не високосний. Ми розповідали, як це можна просто розрахувати. Проте яким він буде – роком вдови чи вдівця, наскільки він безпечний для одруження та які прикмети насторожують молоді пари від створення сім'ї, читайте у нашій статті.
Чому всі бояться саме високосного року
Все дуже просто. Народні прикмети постаралися забарвити один із чотирьох років у похмурі тони та наділили його найгіршими властивостями : урожай слабкий, удачі у всіх починаннях не буде, спостерігається багато воєн, хвороб, природних лих.
Особливо дісталося весіллям. Вважається, що вони у цей період будуть нещасливими і призведуть до швидкого розпаду сім'ї , сварок, зрад та нещасть.
Вірити цьому чи ні – справа кожного, але мало хто з людей хотів би ризикувати та перевіряти на собі правдивість цих народних мудростей.
Невисокосні роки: чим страшні для весілля
З високосним роком все зрозуміло, але на цьому неприємності не закінчуються. Виявляється, що слідом за високосним йдуть іще небезпечніші для сімей періоди: рік вдівця та рік вдови .
Якщо вірити забобонам, то саме нинішній, 2021-й – це рік вдови . Це означає, що у жінок після весілля великий ризик залишитися вдовою. Наші прабатьки пов'язували цю прикмету з тим, що високосні роки часто приносять із собою війни, внаслідок яких гине насамперед велика кількість чоловіків.
Другий рік після високосного – це рік вдівця . Таким саме і буде 2022 рік . На відміну від року вдови він не має настільки логічного обґрунтування. Наші пращури вважали, що, одружившись у такий рік, чоловік може втратити кохану дружину у юному віці. Критичними в цьому сенсі вважаються саме перші два роки спільного життя.
Виходячи з народних спостережень, лише один рік із чотирьох найменше становить небезпеку для весіль, вінчань та укладання шлюбів. Найближчим таким роком буде 2023-й .
Прикмети на весілля для щасливої родини
Якщо вас не лякають роки високосні, вдови чи вдівця, можете дізнатися, які народні прикмети допоможуть створенню щасливого сімейного життя.
- Нареченій не варто вдягати коротку весільну сукню вище колін.
- Не можна вдягати каблучку на рукавичку – це знак несерйозного ставлення одне до одного.
- Якщо у туфлі покласти по монеті , життя буде щасливим і багатим.
- Наречена у жодному разі не повинна давати будь-якій подрузі приміряти свою весільну сукню .
- Те саме стосується весільних туфель, фати та каблучок – до весілля .
- Гарний ритуал – обсипати зерном, цукерками і монетками нареченого й наречену, що виходять із дому. Це принесе їм достаток, багатство та швидке поповнення у сім'ї.
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