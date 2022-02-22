Непростий день, коли бажано стримувати емоції – гороскоп на завтра, 23 лютого, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на завтра для всіх знаків зодіаку / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Середа, 23 лютого, виходячи з гороскопу – не найпозитивніший день у календарі. Він містить важку, і при цьому потужну енергетику , яка провокує сварки, з'ясування стосунків, авантюрні і не завжди адекватні дії.

Астрологи радять у разі виникнення дивних чи агресивних думок намагатися спрямовувати сплеск такої енергії на мирні та творчі цілі . Наприклад, зайнятися спортом, пробіжкою, прибиранням у квартирі. А ось сидячий спосіб життя цього дня протипоказаний.

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Що зірки приготували на 23 лютого знакам зодіаку

Овни , не варто ризикувати без явної потреби.

, не варто ризикувати без явної потреби. Тельці , будьте готові до фінансових труднощів і не відмовляйтеся від допомоги.

, будьте готові до фінансових труднощів і не відмовляйтеся від допомоги. Близнята , не потрібно перебільшувати проблеми, що виникли – вони вам під силу.

, не потрібно перебільшувати проблеми, що виникли – вони вам під силу. Раки , очікування виявиться складнішим, ніж результат, наберіться терпіння.

, очікування виявиться складнішим, ніж результат, наберіться терпіння. Леви , заради досягнення своїх бажань доводиться чимось жертвувати.

, заради досягнення своїх бажань доводиться чимось жертвувати. Діви , у ваших силах допомогти близьким людям порадою та грошима.

, у ваших силах допомогти близьким людям порадою та грошима. Терези , вірна тактика – поступитися у малому, щоб отримати більше.

, вірна тактика – поступитися у малому, щоб отримати більше. Скорпіони , ваш день пройде на підйомі, ви зможете працювати за двох.

, ваш день пройде на підйомі, ви зможете працювати за двох. Стрільці , від правильності ваших пріоритетів багато чого залежатиме.

, від правильності ваших пріоритетів багато чого залежатиме. Козороги , ви здивуєте оточуючих своєю проникливістю.

, ви здивуєте оточуючих своєю проникливістю. Водолії , вам доведеться помирити недовірливих опонентів

, вам доведеться помирити недовірливих опонентів Риби , намагайтеся не допускати нерозуміння з боку близьких.

Порада астрологів на 23 лютого

Якщо ви потрапили у розборки або самі спровокували сварку, спробуйте поставити себе на місце опонента та зрозуміти його . Не потрібно піддаватися загальному настрою, постарайтеся максимально зберігати душевний спокій. Краще уникати юрби. Також, можливо, вам доведеться боротися з апетитом, що прокинувся.

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