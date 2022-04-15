Песах-2022: яскраві святкові картинки та привітання з єврейським Великоднем

Песах: картинки, листівки та привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні ввечері, 15 квітня , разом із заходом сонця настає іудейське свято Песах-2022 , яке триватиме до 23 квітня Це свято також називають єврейським Великоднем.

Цей важливий для іудеїв день знаменує милість Всевишнього до єврейського народу та присвячений звільненню євреїв із 400-річного рабства.

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Якщо ваші друзі або знайомі святкують Песах, привітайте їх із цією подією. А ми підготували гарні картинки та добрі побажання у свято Песах.

Красиві вітання з Песахом у віршах

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В праздник Песах тебя поздравляю,

Пусть Всевышний поможет тебе,

Будет счастья, здоровья без края

В твоей яркой и светлой судьбе.

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Єврейський Великдень: вітання та картинки з Песахом / Фото: Depositphotos

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Вас у свято Песах привітаю,

Бажаю щастя і добра,

Свободи, радості та сили,

Здоров'я, миру і тепла.



Хай свято світле вас кружляє

Весь тиждень і усі сім днів,

Життя хай стане красивішим,

Гуманним, добрим і благим.

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Радісні вітання та красиві картинки на Песах / Фото: Depositphotos

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На вас чекає тиждень свят,

З Песахом вас вітаю,

Миру і радості в душі

Та волі вам бажаю.



Хай буде радісной сім'я,

Вас береже Всевишній,

Вам доброти бажаю я

І щастя вашим ближнім.

Песах: ефектні листівки та привітання / Фото: Depositphotos

Песах: привітання своїми словами

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Щиро вітаємо зі світлим святом Песах! Бажаємо, миру і добра, щоб у вашій душі ніколи не згасав вогник надії, щоб віра в краще допомагала йти по життю, щоб здорові та щасливі були ті, хто вам дорогий.

Песах: прикольні вітальні картинки / Фото: Depositphotos

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Вітаю з Великим святом! Нехай Песах принесе мир, статки, здоров'я, радість, нові події, радісне хвилювання. Бажаю гармонії з собою та з оточуючими, світлої любові та справжнього щастя! Нехай любов наповнює вас усередині та зовні!

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у квітні 2022 року в Україні.