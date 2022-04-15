Песах-2022: яскраві святкові картинки та привітання з єврейським Великоднем

Песах: картинки, листівки та привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Сьогодні ввечері, 15 квітня , разом із заходом сонця настає іудейське свято Песах-2022 , яке триватиме до 23 квітня Це свято також називають єврейським Великоднем.
Цей важливий для іудеїв день знаменує милість Всевишнього до єврейського народу та присвячений звільненню євреїв із 400-річного рабства.
Якщо ваші друзі або знайомі святкують Песах, привітайте їх із цією подією. А ми підготували гарні картинки та добрі побажання у свято Песах.
Красиві вітання з Песахом у віршах
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В праздник Песах тебя поздравляю,
Пусть Всевышний поможет тебе,
Будет счастья, здоровья без края
В твоей яркой и светлой судьбе.
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Вас у свято Песах привітаю,
Бажаю щастя і добра,
Свободи, радості та сили,
Здоров'я, миру і тепла.
Хай свято світле вас кружляє
Весь тиждень і усі сім днів,
Життя хай стане красивішим,
Гуманним, добрим і благим.
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На вас чекає тиждень свят,
З Песахом вас вітаю,
Миру і радості в душі
Та волі вам бажаю.
Хай буде радісной сім'я,
Вас береже Всевишній,
Вам доброти бажаю я
І щастя вашим ближнім.
Песах: привітання своїми словами
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Щиро вітаємо зі світлим святом Песах! Бажаємо, миру і добра, щоб у вашій душі ніколи не згасав вогник надії, щоб віра в краще допомагала йти по життю, щоб здорові та щасливі були ті, хто вам дорогий.
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Вітаю з Великим святом! Нехай Песах принесе мир, статки, здоров'я, радість, нові події, радісне хвилювання. Бажаю гармонії з собою та з оточуючими, світлої любові та справжнього щастя! Нехай любов наповнює вас усередині та зовні!
Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у квітні 2022 року в Україні.