Привітання з Новим роком 2022: добірка оригінальних віршів, побажань та яскравих листівок

Привітання з Новим Роком 2022: картинки та листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні радісних та довгоочікуваних новорічних свят ми підготували для вас найяскравіші, добрі, веселі та філософські привітання з Новим роком 2022. А ще зібрали барвисті вітальні листівки, прикольні картинки , красиві фотографії зі святами. Обов'язково надсилайте їх близьким, друзям, колегам, знайомим, коханим та рідним людям.

Оригінальні привітання з Новим Роком 2022 у віршах

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Приходит полосатый год

Пусть он избавит от невзгод!

Пусть Тигр мурлычет, не рычит,

Загривок дыбом не торчит,

Пусть когти прячутся от глаз,

Судьба пусть приласкает нас.

И хватит пусть на всех полос –

Без раздражений и без слез!

Привітання з Новим роком 2022 / Фото: pinterest

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Поздравляю с годом Тигра!

Скоро он в ваш дом придет!

Пусть здоровья, счастья, мира

И богатства принесет!

З Новим роком: картинки і привітання / Фото: pinterest

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С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

С годом Тигра поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всем везло!

Картинки з Новим роком 2022 / Фото: pinterest

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Пусть весело звенят бокалы,

И в доме вашем смех звучит.

Вас с Новым годом поздравляю,

К нам лапой Тигр уже стучит.



Пусть принесет с собой удачу,

Любовь, достаток, чудеса,

Чтобы от счастья ежедневно

Сияли радостью глаза.



Пусть все тревоги и печали

Снежок пушистый заметет

И по весне, когда растает,

Их все с собою унесет.

Привітання з Новим роком 2022: картинки та листівки / Фото: pinterest

Позитивні привітання з Новим Роком 2022 у прозі

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Вітаю з Новим роком! Нехай він принесе вам багато радості, щастя, удачі, багатства, миру, тепла та світла. Нехай він буде наповнений яскравими фарбами, незабутніми враженнями та радісними подіями. Бажаю всім у Новому році бути здоровими, красивими, коханими та успішними!

Картинки та вітальні листівки на Новий рік / Фото: pinterest

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З Новим роком 2022! Бажаю, щоб увесь цей рік у вас не припинялася світла смуга Тигра. Будьте щасливі, здорові, кохані, успішні та натхненні!

З Новим роком: красиві вітання / Фото: pinterest

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Нехай Новий рік подарує безмежне море здійснених надій, порозуміння та гармонію, щастя й мир, достаток і благополуччя!

Вітаємо з Новим роком Тигра 2022 / Фото: pinterest

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Ось і добігає кінця 2021 рік. Нехай у ньому залишаться всі прикрощі, смуток, розчарування. Нехай у Новому році вас не покинуть здоров'я та удача, гармонія із собою та миром, любов і надія на краще. Бажаю у Новому 2022 році виконання задуманих планів, простого виходу зі складних ситуацій, кохання, щастя й здоров'я. І нехай у новорічну ніч обов'язково станеться диво!

Картинки з Новим роком 2022 / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.