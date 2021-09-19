Привітання зі святом Михайлова чуда-2021 у прозі, віршах, яскраві картинки і листівки

Привітання з днем Михайлове чудо-2021 у прозі, віршах, яскраві картинки і листівки / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 19 вересня, відзначається красиве осіннє свято – Михайлове чудо. Цей день присвячений дивним діянням архістратига Михаїла , коли він розбив своїм могутнім мечем скелі, приборкав річки, повернувши їх в ущелину, і тим самим врятував святий храм у місті Хонех від знищення.
Михайлове чудо-2021: що у жодному разі не можна робити
У цей день важливо просити всі образи, у жодному разі не можна сваритися і лаятися. А ще в Михайлов день люди бажають одне одному віри, примирення, любові, здоров'я, благополуччя і справедливості.
Спеціально для вас ми публікуємо гарні, добрі і радісні привітання з Михайловим чудом, яскраві листівки, красиві ікони і тематичні картинки. Привітайте рідних і близьких людей зі святом 19 вересня.
Михайлове чудо: красиві привітання у віршах
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Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит новых сил,
Души сделает богаче.
Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастье и тепло
Дом ваш бережно наполнят.
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Желаю, чтобы Михаил
Вас от напастей защитил.
Пусть он всегда вас охраняет,
Беду и горе прогоняет.
Чтоб слабому прибавил сил,
От хворей всех чтоб исцелил.
Пускай душа лучится светом,
Пусть будет счастье в мире этом!
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Михайлов день пусть принесет
Улыбки, счастья много-много!
Пусть Михаил от зла спасет,
Укажет верную дорогу!
Желаю в этот день добра,
Удачи, радостных мгновений,
Любви взаимной и тепла,
А также новых достижений!
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В День Святого Михаила
Благодати я желаю,
Пусть тебе придаст он силы
И от бед оберегает!
Дом гармонией наполнит,
Оградит от дел греховных,
Все желания исполнит
В этот светлый день церковный!
Ефектні привітання в день Михайлова дива своїми словами у прозі
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У Михайлов день бажаю примирення і благополуччя, щоб в сім'ї жило щастя і повне взаєморозуміння. Нехай на столі завжди буде смачна їжа, в душі оселиться віра, а близькі люди ніколи не ображають одне одного. Хай береже святий Михаїло ваш будинок
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В Михайлов день бажаю міцного здоров'я, мужності, сили духу, мудрості, терпимості і щедрості душі. Нехай цей день буде яскравим і добрим, а все життя буде ситим і щасливим!
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В Михайлов день хочу нагадати, що чудеса – це справа рук людських. Можна їх не чекати, а здійснювати самостійно. Нехай у вас вистачає сил робити світ прекраснішим кожен день. Бажаю вам благополуччя та миру, тепла і яскравих почуттів!
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