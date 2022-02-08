Прогноз астролога на день 8 лютого – не дивіться у дзеркало

Сьогодні буде точна фаза Місяця – перша чверть (О 15:50 за київським часом). Тому день може бути неординарним. Готуйтесь до важливих подій. Крім того, сьогодні легко опинитися в полоні ілюзій та прийняти неправильне рішення. І ще слід звернути увагу на самопочуття. Про це попереджають астрологи, складові прогнози для "Сегодня".

"У період, близький до Першої чверті, стають уразливими бронхи. Зростає ризик інфекцій, застуд. Варто звернути особливу увагу на заходи захисту – ходіть у масці у громадських місцях. Якщо сьогодні з'явилися симптоми вірусної інфекції, потрібно максимально уважно ставитися до цього, не запускати хворобу, не намагатися її перебігати", – кажуть наші астрологи.

Загалом день вони називають помірно сприятливим. Можна займатися звичайними справами, немає застережень для бізнесу, а також спілкування з колегами та друзями. Без проблем можна йти на побачення, розважатися, робити покупки. Немає обмежень для мандрівників.

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У класичних трактатах з астрології про день із розташуванням світил, як 8 лютого, написано:

корисно вирушати у подорож чи перебувати у дорозі;

добре працювати на свіжому повітрі, займатися спортом;

захворювання, що почалися сьогодні, небезпечні, але добре лікуються ;

; є ризик отруєнь;

не можна дивитися у дзеркало – це забирає сили; дуже погано сьогодні розбити дзеркало.

Прикмети дня: якщо тисне в грудях, значить, у вас накопичилося багато проблем, вирішити які можливо, вдавшись до порад духовної особи. 2) якщо у матері-годувальниці зникло молоко, дитина буде покарана.

Кольори удачі в одязі : червоний Чорний. Білий категорично не рекомендується.

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Камені-талісмани : перли, олександрит, раухтопаз.

Значення сновидінь : сни можуть збутися – але не скоро

Яким знакам пощастить : Тельці, Раки, Діви.

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Кому треба бути обережними : Близнюки, Стрільці, Водолії.