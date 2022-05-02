Радониця-2022: що можна нести на цвинтар та головні заборони цього дня

Радониця 2022 - як правильно поминати і що не можна робити / Фото: depositphotos.com, Колаж: Сьогодні

Радониця – особливий поминальний день та церковне свято, відзначається на дев'ятий день після Великодня. Цього року – це 3 травня, вівторок.

Традиційно на Радоницю приносять частування до поховань рідних. Ці дари допомагають душам отримати енергію і піднестися в інший світ. Також цього дня роздають милостиню на помин душі.

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Традиції на Радоницю

Перед тим, як вирушити на цвинтар, замовте службу в церкві / Фото: Unsplash

Радониця починається з відвідування церкви, де потрібно поставити свічки за упокій. І лише потім можна вирушати на цвинтар із частуваннями.

Це яйця, паски, кутя, печива. Частину цього з'їдали, а частину залишали на могилах. У деяких регіонах яйце розбивають об хрест і кришать на могилу.

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Спиртне на цвинтар приносити не можна, це не підтримує церква. Вважалося, що того, хто не поминає родичів, теж не поминатимуть.

Коли даєте милостиню або поминальну їжу, потрібно обов'язково звернутися зі словами: пом'яни Раба божого та ім'я покійного. У відповідь треба говорити – Царство небесне та ім'я померлої людини.

Існує повір'я, що цього дня душі померлих приходять у рідні місця, тому залиште відчиненою кватирку та поставте на підвіконня тарілку з печивом, цукерками, яйцями, паскою.

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Як правильно накрити стіл на Радоницю

Число приборів треба збільшити, відповідно до кількості родичів, яких ви поминатимете. Існують страви, які потрібно обов'язково приготувати цього дня.

Що заборонено на Радоницю

На Радоницю не можна працювати на городі / Фото: Unsplash

У жодному разі не можна лаятися та сваритися. Цим ви турбуєте душі близьких. Заборонено сумувати, настрій має бути світлим.

Не можна нічого сіяти та садити в землю. Вважається, що спочатку потрібно навести лад на могилах, а потім уже займатися роботами на городах. Інакше це могло обернутися посухою та неврожаєм.

Вагітним жінкам та дітям до року відвідувати цвинтар, тим паче цього дня, суворо забороняється.

Прикмети на Радоницю

Буде дощ цього дня – чекайте на шасливий рік.

Якщо на Радоницю буде Молодик – чекайте на хороший урожай.

Хто першим прийде на цвинтар, той отримає подяку та заступництво від померлих.

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