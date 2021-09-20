Різдво Пресвятої Богородиці-2021: ворожіння, обряди і прикмети дня

Цікаві ворожіння і ритуали на на Різдво Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні
Церковне свято Різдво Богородиці 21 вересня в народі відзначалося як Друга або Мала Пречиста . Це вважалося святом врожаю. Якіх головних традицій і обрядів дотримувалися в цей період, а також про що ворожили на Малу Пречисту, читайте в нашій статті.
Народні звичаї та обряди в свято Різдва Пресвятої Богородиці
Після важкої пори збору плодів, жнив і заготовок на зиму наступало свято врожаю – час веселощів, гулянь, святкування і підготовки до холодів. Люди любили цей час, тому що він був ситним і ще не холодним, а кількість польових робіт уже значно зменшувалася.
Особливо Друга Пречиста була в пошані у молоді, тому що саме починався період ігрищ, гулянь, оглядин і осінніх весіль .
З давніх-давен на Малу Пречисту родичі ходили в гості до молодят , провідували і перевіряли, як вони живуть, чи всі добре в родині, а також давали настанови. Поки молода дружина накривала на стіл, чоловік повинен був розповісти і показати гостям, що він встиг зробити з часу весілля. Такий звичай допомагав молодим краще справлятися з налагодженням побуту і стосунків у сім'ї, а старші передавали їм свій досвід ведення господарства .
На Другу Пречисту існував ритуал спалення старого взуття . Це обіцяло захист від пристріту і псування всієї родини на наступний рік.
Сни, побачені 21 вересня , вважалися віщими, їх варто було запам'ятати і прислухатися до того, що в них говорилося.
У це свято обов'язково йшли до церкви, читали молитви перед іконами Богородиці , дякували їй за щедрий урожай і народжених дітей. Також просили спокійної і не дуже суворої зими.
Заміжні жінки, які довгий час не могли завагітніти , старанно молилися Пресвятій Діві про дитину, а також подавали милостиню жебракам.
А молоді дівчата просили Богородицю послати їм гарних наречених , заступництва і щастя в сімейному житті. Також у цей період активно ворожили на судженого.
Ворожіння на Різдво Богородиці
- Ворожіння по птахах
Виходячи на вулицю, дівчата дивилися, які птахи їм траплялися . Голуби означали щасливе життя, ворона – тужливе. Горобці й синиці обіцяли приємні зміни в житті, а трясогузки і мертві птахи – суєту, грошові проблеми і нестабільність.
- Ворожіння по лучинах
Дівчата загадували на хлопця. Запалювали дві скіпки, тримали їх одну навпроти другої і спостерігали за вогнем . Якщо скіпи розгорнулися одна до іншої – стосункам ніщо не загрожує. Якщо дивляться в різні боки – значить, міцного кохання в парі немає.
- Ворожіння по обручках
В обручку втягали нитку і думали про судженого. якщо обручка починала обертатися по колу – справа йде до весілля. Якщо гойдається, як маятник, з боку в бік, то доля зв'яже дівчину з іншою людиною. А якщо каблучка нерухома – швидкого весілля годі й чекати.
Прикмети в день Різдва Богородиці
- листя з дерев стало опадати – зима прийде завчасно;
- по рослинах і гілках дерев стелиться павутиння – ще довго буде тепло і сухо.
- небо на заході стало червоним – до сильних вітрів.
- листя падають на землю горілиць – до холодної зими.
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