З Днем Віри, Надії, Любові та Софії: яскраві листівки, картинки і привітання

Завтра, 30 вересня, відзначається День святих мучениць Віри, Надії, Любові та Софії. А це означає, що цього дня усі жінки з такими красивими іменами святкують свої іменини і готові приймати привітання з днем ангела.
Але не тільки іменинниць можна вітати цього дня. Надсилайте найкращі побажання всім, кому важливі слова підтримки , і хто по-справжньому оцінить вашу любов, віру і надію.
Ми підготували для вас добрі, радісні, ніжні листівки, картинки і привітання в прозі і віршах з Днем Віри, Надії, Любові та Софії.
Віра, Надія, Любов та Софія: ефектні привітання у віршах
***
Три имени – красивые, простые,
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее нам есть за что благодарить
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
***
Плохое пусть навек уйдет,
И Ангел вам во всем поможет,
София мудрость ниспошлет,
А грусть пусть сердце не тревожит.
Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать,
И будет все у вас, как надо.
***
Три ангела, три добрые сестры,
Незримой силой пусть оберегают,
Исполнят все заветные мечты,
Добром и счастьем дом ваш осыпают.
София мать все беды отведет,
Надежда, Вера и Любовь отныне
Дадут вам в жизни небывалый взлет
И будут охранять вас, как святыню!
Добрі вітання з Днем Віри, Надії, Любові та Софії в прозі
***
Вітаю зі світлим святом – з Днем Віри, Надії, Любові та Софії! Бажаю міцної віри в свої сили, доброї надії на краще і всепоглинаючої любові, яка до країв наповнить серце. І нехай мудрість не залишить вас у непростих життєвих обставинах.
***
Вітаю вас із цим добрим святом! Мої побажання щирі і прості: нехай віра, надія, любов і мудрість завжди супроводжують вас і ваших близьких!
***
У День Віри, Надії, Любові та Софії бажаю, щоб тобі в усьому допомагала мудрість, щоб твоя віра була непохитна, щоб надія завжди надавала тобі сил, і щоб у твоєму житті жодного дня не було без любові.
Дивіться відео про Україну, яка дивує:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.