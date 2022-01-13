Щедрівки для дітей 2022: короткі, українською та російською мовами

Популярні щедрівки 2022 для дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Зі Старим Новим роком 2022! Раніше ми розповідали, коли щедрують, посівають та колядують в Україні у 2022 році. Оскільки діти люблять зимові свята та ходити в гості до своїх рідних, пропонуємо вам розучити разом із ними популярні щедрівки на побажання добра, багатства та здоров'я.

Щедрівки – святкові народні пісні, що виконуються у всіх регіонах України 13 січня, на Старий Новий рік. У них зазвичай величають господарів будинку та їхніх дітей, бажають багатого врожаю, добробуту, приплоду худоби, доброго роїння бджіл. Поетичне слово у щедрівках, як і колядках, виконує магічну функцію.

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Найкращі щедрівки 2022 для дітей російською мовою / Фото: Pinterest

Короткі щедрівки 2022 для дітей російською мовою

Щедрик-Петрик,

Дайте вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дайте кусок сала.

Выносите скорей,

Не морозьте детей!

***

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Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

***

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тетка, наварила,

Что ты тетка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

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Прикольні щедрівки російською мовою 2022 / Фото: Pixabay

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

***

За привет, за угощенье

Вы примите поздравленье!

Жить вам вместе лет до двести!

Счастья вам да крепкого здравия!

Наделил бы вас Господь

И житьем, и бытьем,

И богатством во всем,

И дай Бог вам, господа,

Здоровья на долгие года!

***

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки.

Здравствуйте, с праздником!

Веселі щедрівки 2022 для дітей / Фото: Pinterest

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

Найкращі щедрівки 2022 українською мовою на Старий Новий рік

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрувала,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного караваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчало,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинця!

Красиві щедрівки для дітей українською мовою 2022 / Фото: pixabay.com

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка —

Візьму вола за рога,

Та й виведу на поріг,

I викручу правий ріг

Буду волом робити,

А рогом трубити.

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Щедрівки 2022 українською мовою для дітей / Фото: Pinterest

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало —

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

***

Меланочка ходила,

Василечка просила:

– Василечку, мій братечку,

Пусти мене у хаточку.

Радуйтеся, люди,

До вас свято буде,

Столи застеляйте,

Нам пиріг давайте.

Найкращі щедрівки 2022 українською мовою / Фото: pixabay.com

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

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