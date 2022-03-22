Сорок святих-2022: головні традиції і що не можна робити цього дня

Сорок мучеників Севастійських: що можна, а що категорично не можна робити / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 22 березня, православні шанують 40 святих. Це свято присвячене пам'яті Сорока Севастійських мучеників . А в народі цей день називали святом Сороки.

Події, яким присвячено церковне свято, мають далеко не святкові передумови, і відбувалися на початку IV століття в турецькому місті Севастії. Що це за день, на які традиції, заборони та прикмети варто звернути увагу читайте в нашій статті.

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40 святих: трохи історії

За правління римського імператора Флавія Ліцинія, який був відомий жорстоким гонінням християнства, сорок найкращих воїнів прийняли сувору смерть в ім'я віри у Христа .

Ці воїни були родом із Каппадокії і перебували на служінні в дружині імператора Ліцинія. Вони проповідували християнську віру і відмовилися приносити жертву язичницьким богам, за що зазнали жорстоких тортур. Потім їх розділи та відправили замерзати у крижану воду Севастійського озера .

Бачачи стійкість християн, до них приєднався римський воїн Аглай і увійшов у крижану воду. Змучених воїнів стратили , перебивши їм ноги, потім спалили на багатті, а останки викинули у воду.

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Через три дні сорок Севастійських мучеників прийшли уві сні єпископу Петру, щоб їх поховали за християнським звичаєм , що і було виконано.

У день їхньої смерті православна церква шанує пам'ять 40 святих : Кіріон, Кандид, Домн, Ісихій, Іраклій, Смарагд, Евноік, Уалент, Вівіан, Клавдій, Пріск, Феодул, Євтихій, Іван, Ксанф, Іліан, Сисіній, Ангій, Аетій, Флавій, Акакій, Екдікій, Лисимах, Олександр , Ілій, Горгоній, Феофіл, Дометіан, Гай, Леонтій, Афанасій, Кирило, Сакердон, Микола, Уалерій, Філоктімон, Северіян, Худіон, Мелітон і Аглаій.

40 святих: традиції дня

традиційно віруючі ходили до храму, читали молитву 40 мученикам та ставили 40 свічок ;

; у цей період із півдня поверталися 40 різних видів птахів , несучи на крилах весну, першими з яких були жайворонки;

, несучи на крилах весну, першими з яких були жайворонки; на 40 святих господині пекли 40 булочок у вигляді жайворонків , роздавали їх дітям, щоб закликати весняних птахів;

, роздавали їх дітям, щоб закликати весняних птахів; у свято Сороки люди вбирали квітами та стрічками гілки дерев, закликаючи весну ;

; цього дня дівчата ворожили на свою долю, наречених, кохання та майбутнє;

на свою долю, наречених, кохання та майбутнє; заміжні жінки та матері молилися Сорока святим за своїх чоловіків та синів, щоб вони благополучно повернулися додому.

Що не можна робити у день Сорока святих

як і інші значущі церковні свята, на 40 святих під забороною домашня та брудна робота : не можна шити, прати, прибирати, займатися важкою фізичною працею;

: не можна шити, прати, прибирати, займатися важкою фізичною працею; на день 40 святих не потрібно позичати гроші ;

; категорично не можна лаятися, сваритися , з'ясовувати стосунки, проявляти агресію;

, з'ясовувати стосунки, проявляти агресію; не можна порушувати Великий піст, проте допускається невелике його послаблення – можна їсти їжу з олією і випити трохи вина.

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