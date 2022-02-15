Стрітення Господнє-2022: тематичні картинки, вітальні листівки та гарні вірші

Стрітення Господнє: вітальні картинки, листівки / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 15 лютого, віруючі відзначають велике православне свято – Стрітення Господнє-2022 або Принесення до храму. .
Цей великий день символізує зустріч людей в особі старця Симеона зі Спасителем . Обов'язково привітайте із цим знаменним днем рідних, друзів та близьких людей. Побажайте їм мудрості, гармонії, добра, миру, процвітання, благополуччя.
А ми зробили добірку гарних листівок та картинок, щирих віршів та привітань зі Стрітенням Господнім.
Душевні вітання зі Стрітенням Господнім у віршах
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День Сретения Господня –
Весны к зиме мосты.
Желаю вам сегодня
Душевной теплоты,
Весеннего веселья
И чистоты небес,
До Пасхи Воскресения,
До чуда из чудес.
Чтоб мир наш не был серым,
Окрасился в цвета,
Чтоб встретить чистым сердцем
Младенчика Христа.
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В день Сретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения,
Господнего прощения,
Святого исцеления,
С небес благоволения,
Удачи, вдохновения,
Желаний исполнения!
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Пусть в этот день Господь узрит твои мечты,
Пусть Он оценит все твои старанья!
И если с верой истинной молился ты,
Благословит Господь твои деянья!
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Пусть станет Сретение Господне
Началом светлой полосы!
Молитесь в вечеру сегодня
И не смотрите на часы!
Пусть сотню лет вам Бог отмерит!
Дается все тому, кто верит!
Добрі вітання зі Стрітенням у прозі
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З Господнім Стрітенням! Бажаю, щоб у вашій сім'ї жили лише добро, людяність та світлі помисли. Не гнівіть Бога, а живіть чесно і за всіма заповідями Божими.
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Вітаю з великим святом Стрітення Господнього. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, Симеон із немовлям Ісусом, а зима з весною, бажаю всім віри в любов і торжество справедливості, миру й гармонії на всій землі!
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У це велике та світле свято хочеться побажати лише найдобрішого. Нехай серце вірить у чудеса, які завжди збуваються. Нехай здоров'я, мир і кохання ніколи не залишають ваш дім. А успіх буде вірним помічником у будь-якій справі.
Раніше ми публікували православний календар церковних свят та постів у лютому-2022.