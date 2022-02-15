Стрітення Господнє-2022: тематичні картинки, вітальні листівки та гарні вірші

Стрітення Господнє: вітальні картинки, листівки / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 15 лютого, віруючі відзначають велике православне свято – Стрітення Господнє-2022 або Принесення до храму. .

Цей великий день символізує зустріч людей в особі старця Симеона зі Спасителем . Обов'язково привітайте із цим знаменним днем рідних, друзів та близьких людей. Побажайте їм мудрості, гармонії, добра, миру, процвітання, благополуччя.

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А ми зробили добірку гарних листівок та картинок, щирих віршів та привітань зі Стрітенням Господнім.

Душевні вітання зі Стрітенням Господнім у віршах

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День Сретения Господня –

Весны к зиме мосты.

Желаю вам сегодня

Душевной теплоты,

Весеннего веселья

И чистоты небес,

До Пасхи Воскресения,

До чуда из чудес.

Чтоб мир наш не был серым,

Окрасился в цвета,

Чтоб встретить чистым сердцем

Младенчика Христа.

Стрітення Господнє: вітальні картинки / Фото: pinterest

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В день Сретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения,

Господнего прощения,

Святого исцеления,

С небес благоволения,

Удачи, вдохновения,

Желаний исполнения!

Стрітення Господнє: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Пусть в этот день Господь узрит твои мечты,

Пусть Он оценит все твои старанья!

И если с верой истинной молился ты,

Благословит Господь твои деянья!

Зі святом Стрітення Господнього: вітання та листівки / Фото: pinterest

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Пусть станет Сретение Господне

Началом светлой полосы!

Молитесь в вечеру сегодня

И не смотрите на часы!

Пусть сотню лет вам Бог отмерит!

Дается все тому, кто верит!

З днем Стрітення: вітальні листівки / Фото: pinterest

Добрі вітання зі Стрітенням у прозі

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З Господнім Стрітенням! Бажаю, щоб у вашій сім'ї жили лише добро, людяність та світлі помисли. Не гнівіть Бога, а живіть чесно і за всіма заповідями Божими.

Привітання зі Стрітенням Господнім: яскраві картинки / Фото: pinterest

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Вітаю з великим святом Стрітення Господнього. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, Симеон із немовлям Ісусом, а зима з весною, бажаю всім віри в любов і торжество справедливості, миру й гармонії на всій землі!

День Стрітення: вітання та картинки / Фото: pinterest

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У це велике та світле свято хочеться побажати лише найдобрішого. Нехай серце вірить у чудеса, які завжди збуваються. Нехай здоров'я, мир і кохання ніколи не залишають ваш дім. А успіх буде вірним помічником у будь-якій справі.

Раніше ми публікували православний календар церковних свят та постів у лютому-2022.