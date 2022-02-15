Стрітення Господнє: головні народні прикмети

На Стрітення горобець із калюжі напився – весна вже скоро настане / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 15 лютого, віруючі відзначається велике двонадесяте свято – Стрітення Господнє-2022 .
Таке значуще свято присвячене одночасно кільком зустрічам – за церковними канонами, цього дня зустрілися Старий і Новий Завіт, а Симеон – із немовлям Ісусом. А ось у народі вважається, що зима з весною зустрічаються.
Подібно до Дня бабака в Америці та Європі, день Стрітення Господнього в народі був дуже тісно пов'язаний зі спостереженнями за природою та прогнозом погоди на найближчий період та на весну.
Народні прикмети на 15 лютого
- якщо на Стрітення день сонячний – весна силу швидко набере;
- а якщо сонце не визирнуло із-за хмар – морози ще повернуться;
- на Стрітення горобець із калюжі напився – весна вже близько;
- якщо на Стрітення Господнє тепло – до ранньої весни;
- заморозки та хуртовини – весна буде пізньою та холодною;
- сніг у цей день обіцяє пізню та дощову весну;
- у день Стрітення дерева в лісі тріщать – мороз протримається ще довго;
- на заході небо ясне – отже, холоди скоро відступлять;
- ясне та зоряне небо – також свідчить про пізню весну;
- вода та свічки , освячені в церкві, захистять від хвороб, напастей та блискавок;
- якщо на Стрітення поїхати далеко з дому – буде важко повернутись.
Раніше ми публікували православний календар церковних свят та постів у лютому-2022.