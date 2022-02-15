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Стрітення Господнє: головні народні прикмети

Ольга Козачок
15 лютого, 07:50
Якщо в день Стрітення горобець із калюжі напився – значить, весна вже незабаром прийде

На Стрітення горобець із калюжі напився – весна вже скоро настане / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 15 лютого, віруючі відзначається велике двонадесяте свято – Стрітення Господнє-2022 .

Таке значуще свято присвячене одночасно кільком зустрічам – за церковними канонами, цього дня зустрілися Старий і Новий Завіт, а Симеон – із немовлям Ісусом. А ось у народі вважається, що зима з весною зустрічаються.

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Подібно до Дня бабака в Америці та Європі, день Стрітення Господнього в народі був дуже тісно пов'язаний зі спостереженнями за природою та прогнозом погоди на найближчий період та на весну.

Народні прикмети на 15 лютого

  • якщо на Стрітення день сонячний – весна силу швидко набере;
  • а якщо сонце не визирнуло із-за хмар – морози ще повернуться;
  • на Стрітення горобець із калюжі напився – весна вже близько;
  • якщо на Стрітення Господнє тепло – до ранньої весни;
  • заморозки та хуртовини – весна буде пізньою та холодною;
  • сніг у цей день обіцяє пізню та дощову весну;
  • у день Стрітення дерева в лісі тріщать – мороз протримається ще довго;
  • на заході небо ясне – отже, холоди скоро відступлять;
  • ясне та зоряне небо – також свідчить про пізню весну;
  • вода та свічки , освячені в церкві, захистять від хвороб, напастей та блискавок;
  • якщо на Стрітення поїхати далеко з дому – буде важко повернутись.

Раніше ми публікували православний календар церковних свят та постів у лютому-2022.