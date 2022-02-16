Пристрасті вляжуться, а настрій поліпшиться – гороскоп на завтра, 17 лютого, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на завтра для всіх знаків зодіаку / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра дія повні ще не ослабне, оскільки вона відбувається увечері напередодні. Проте сумбурним та непередбачуваним цей період назвати складно.

На думку астрологів, пристрасті поступово влягуться, відступить хвилювання, а настрій помітно поліпшиться. Для більшості людей цей період стане часом прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості. А ще багато хто отримає відповіді на питання, які раніше не піддавалися відгадці.

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Що зірки приготували на 17 лютого знакам зодіаку

Овни , на вас чекає напрочуд пунктуальний та дисциплінований день.

, на вас чекає напрочуд пунктуальний та дисциплінований день. Тельці, не звертайте увагу на тих, хто може зіпсувати настрій.

не звертайте увагу на тих, хто може зіпсувати настрій. Близнята , несподівані гості не застануть вас зненацька.

, несподівані гості не застануть вас зненацька. Раки , займайтеся своїми справами і не лізьте у чужі

, займайтеся своїми справами і не лізьте у чужі Леви , у вас зріє напруження пристрастей і дух протиріччя.

, у вас зріє напруження пристрастей і дух протиріччя. Діви , можна просто плисти за течією, ні про що не замислюючись.

, можна просто плисти за течією, ні про що не замислюючись. Терези , проявляйте пильність і менше довіряйте оточуючим.

, проявляйте пильність і менше довіряйте оточуючим. Скорпіони , шукайте компроміс, інакше ризикуєте опинитися між двома вогнями.

, шукайте компроміс, інакше ризикуєте опинитися між двома вогнями. Стрільці , роботи навалиться стільки, що відпочивати вам буде ніколи.

, роботи навалиться стільки, що відпочивати вам буде ніколи. Козороги , у вас виникне проблема вибору, прислухайтеся до інтуїції.

, у вас виникне проблема вибору, прислухайтеся до інтуїції. Водолії , не забувайте про те, що перше враження оманливе.

, не забувайте про те, що перше враження оманливе. Риби , день буде енерговитратним, але ви залишитеся задоволені результатами.

Порада астрологів на 17 лютого

Цього дня практично немає обмежень, тож ви можете займатися звичними справами та розпочинати нові проєкти. Сприятливо вирішуватимуться особисті питання. Подорожі відбудуться вдало. Проте до здоров'я важливо ставитися з усією увагою – хвороба, що почалася в четвер, може затягнутися надовго.

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