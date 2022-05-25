Трійця-2022: коли свято та вихідні в Україні

Коли Трійця-2022 в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні,

День Святої Трійці – літнє свято, яке у православ'ї відноситься до великих двонадесятих, символізує Триєдність Бога та прославляє Пресвяту Трійцю.

Трійця-2022: дата святкування в Україні

Православні святі Великдень і Трійця – це господські свята, які нерозривно пов'язані між собою. Трійця настає рівно через 50 днів після Воскресіння Христового. Тому у православних християн свято ще називається П'ятидесятниця .

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Як і Великдень, Трійця також завжди припадає на неділю .

Оскільки Великдень у 2022 році був 24 квітня, то дата Святої Трійці-2022 у православних випадає на неділю, 12 червня .

Католицька Трійця зазвичай відзначається у першу неділю після свята П'ятидесятниці.

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Оскільки П'ятидесятниця у католиків у 2022 році випадає на 5 червня, то західні християни святкуватимуть День Святої Трійці 12 червня – в один день із православними .

Трійця 2022: вихідні дні в Україні

Це церковне свято в Україні є офіційним вихідним днем . І оскільки воно припадає на неділю, то наступний за ним понеділок завжди був вихідним.

Проте цього року у зв'язку з продовженням військового стану до 23 серпня додаткові вихідні скасовуються . Відповідні нормативи зазначені у статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

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Зокрема, цей закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні .

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