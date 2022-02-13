Валентинки для кожного знака зодіаку: 12 варіантів із фото, кому яку подарувати

Валентинки для кожного знака зодіаку на День святого Валентина / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
Вже завтра, 14 лютого , настане романічне свято закоханих День святого Валентина-2022.
Раніше ми розповідали, як зробити прикольну висувну валентинку. А зараз пропонуємо обрати та підготувати валентинку , яка найбільше підійде для привітання, виходячи зі знаку зодіаку вашої коханої людини.
Яку валентинку подарувати всім знакам зодіаку
- Овен
Це вогненний знак зодіаку – і цим, мабуть, усе сказано. Він може нескінченно спостерігати за вогнем , тож подарувавши валентинку у вигляді свічки, ви не помилитеся. А якщо ви підберете ефектний і не надто нав'язливий аромат – Овен буде щасливим.
- Телець
Земний знак Телець схильний до ґрунтовності та комфорту. Так що ви потішите його, якщо ваша валентинка буде зроблена власноруч і до того ж принесе користь у побуті – наприклад, обробна дошка чи фоторамка.
- Близнята
Легкість на підйом, політ фантазії , мінливість настрою – головні риси цього повітряного знака. Птахи, зображені на листівці, або валентинка, складена із сотні метеликів – найкращий варіант привітання.
- Рак
Чуттєвий, вразливий і трохи замкнутий Рак може відразу навіть не висловити своє захоплення, але із задоволенням повертатиметься до вашого подарунка. Романтична валентинка у техніці скрапбукінг із безліччю деталей – чудовий варіант.
- Лев
Цей яскравий вогненний знак любить блищати, підкорювати та незмінно бути в центрі уваги . Він оцінить ваш подарунок, якщо це буде не просто листівка, а прикраса у вигляді серця, яку він зможе демонструвати оточуючим.
- Діва
Діва за натурою своєю – майстриня, тож їй однозначно сподобається подарунок, зроблений власноруч , причому ексклюзивний. Нехай це буде валентинка, зшита із клаптиків, вишита, в'язана або зіткана з ниток.
- Терези
Нехай ваша листівка-валентинка подарує цьому знаку відчуття легкості, польоту та врівноваженості. Зробіть серце із крильцями і обов'язково побажайте, щоб ваше кохання окриляло .
- Скорпіон
Це найпристрасніший, велелюбний і непередбачуваний знак. Він здатний дивувати, підкорювати, епатувати, але й не проти бути здивованим своєї половинкою. Подаруйте йому реалістичне серце , а чорний – його улюблений колір.
- Стрілець
Вразливий і легкозаймистий знак, для якого романтика та екзотика – найкраще поєднання при виборі валентинки. Стрільцю не так важливий сам подарунок, як обстановка й атмосфера , в якій він поданий. Тож фантазуйте!
- Козоріг
Цей знак зосереджений на реальних речах і робить ставку на стабільність, обґрунтованість і практичність. При цьому він не позбавлений спокус . Подаруйте йому гарну ексклюзивну солодку валентинку, наприклад, пряник.
- Водолій
Повітряному знаку – повітряна валентинка . Нехай він опиниться у своїй стихії. Можна навіть у прямому сенсі слова. Намалюйте кульки на листівці, складіть із них композицію або ж зробіть валентинку зі справжніх надувних кульок.
- Риби
Цьому знаку легко догодити, якщо при виготовленні валентинки ви дотримуватиметеся принципів натуральності . Пропонуємо такий варіант: мішечок-сердечко із лляної тканини або мішковини, наповнений ароматними травами та спеціями.
Раніше ми розповідали, як зробити фотозону на День Валентина-2022: ТОП-14 ідей для незабутніх фотографій. .