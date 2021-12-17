Варварин день-2021: історія, значення, традиції, картинки і привітання

День святої Варвари: значення, традиції, прикмети і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 17 грудня, настав День святої великомучениці Варвари , який у народі більше відомий як Варварин день. Що це за свято, якоа у нього історія і традиції, на які прикмети варто звернути увагу, а також як найкраще привітати з цим церковним святом, читайте в нашій статті.

День Варвари: історія і значення свята

Як завжди, церковне свято має далеко не святкові передумови. Цей день присвячений пам'яті святої великомучениці , яка постраждала за свою віру у 306 році.

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Варвара народилася у місті Іліополі , у знатній та багатій сім'ї. Її батьки були язичниками, і батько прагнув захистити дочку від впливу християнства.

Коли Варвара подорослішала, і настав час видати її заміж, вона заперечила волі батька. Він вирішив, що причиною відмови є її самотність і дозволив дочці виходити в люди. Так Варвара познайомилася із християнами і прийняла їхню віру.

Розгніваний батько покарав непокірну дочку, віддавши її в руки катів. За легендою, після довгих катувань Варвара не відступилася від віри , і її стратив сам батько, відрубавши дочці голову. Але невдовзі батька й катувальників Варвари спалила блискавка.

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Наразі мощі святої великомучениці Варвари зберігаються у Володимирському соборі в Києві , куди їх було перенесено з міста Константинополя грецькою царівною Варварою.

Про що моляться святій Варварі

Ікона святої Варвари / Фото: pinterest

Свята великомучениця Варвара вважається покровителькою жінок , вагітних, породіль. Також її шанують як свою заступницю моряки, військові, шахтарі, ремісники, торговці та мандрівники.

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Варварі моляться про вдале заміжжя, швидку вагітність і легкі пологи , про здоров'я для дітей та сім'ї, про захист від батьківського гніву, про позбавлення від зневіри та смутку Також святу просять про те, щоб не померти без причастя під час хвороб та страждань.

День Варвари: що не можна робити

У День святої Варвари не можна прибирати, прати, прясти і займатися іншою домашньою роботою.

і займатися іншою домашньою роботою. Також не можна білити та місити глину – це вважається гріхом.

– це вважається гріхом. Без потреби не варто виходити з дому , особливо ввечері.

, особливо ввечері. Категорично не можна у цей день сваритися і лихословити .

. Ще триває Різдвяний піст, а тому не можна їсти скоромну їжу .

. На Варвару не можна довго спати , бо весь рік буде сонливим.

Приказки і народні прикмети на Варварин день

Варвара ночі вкрала, дня приточала.

Сави-Варвари ночі урвали, курей крали, під грубку клали.

Тріщить Варюха – бережи ніс і вуха.

Варвари заварять, Сава поправить, а Микола цвяхом заб'є – тоді й зима прийде.

Як на Варвару вкрадеш і не попадешся, то весь рік крастимеш і не попадатимешся.

Сильний мороз ще довго протримається.

Якщо захід яскравий і насичений, то погода буде сонячною і ясною.

На Варвару багато зірок на небі – до холодів, а тьмяне та похмуре небо – до тепла.

День святої Варвари: картинки і привітання

Не забудьте привітати з Варваріним днем рідних та близьких, побажати їм здоров'я і відправити красиві листівки, вірші, картинки та побажання у Варварин день. А ще якщо у вас є знайомі Варвари, обов'язково привітайте їх з днем ангела.

Добрі вітання з Варвариним днем у віршах

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В День заступницы Варвары

Я хочу вам пожелать,

Чтоб людей хороших чаще

Приходилось вам встречать.



Чтоб заступница святая

Вас от бед уберегла,

И в проблемах непременно

Разобраться помогла.

Варварин день: вітальні картинки / Фото: pinterest

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В день Варвары вам, друзья,

Счастья пожелаю.

Пусть от бед земных и слез

Вас оберегает.



Силы в жизни вам дает

Мудрая святая.

Будет искренней молитва

И душа простая.

День святої Варвари: картинки та привітання / Фото: pinterest

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В день Варварушки святой

Пожелаю я терпенья,

Чтобы в жизни был покой,

Крепость духа и смиренье.



Пусть Варвара защитит

От врагов и мрачных мыслей,

Веру в Бога укрепит

И подарит тягу к жизни!

З іменинами Варвари: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

Світлі вітання у День Варвари своїми словами

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Вітаю з Днем святої Варвари та бажаю, щоб дух великомучениці завжди наставляв на вірний шлях і добрі вчинки, щоб життя дарувало світлі моменти щастя і любові, щоб серце незмінно вірило у чудеса та доброту цього світу.

З днем ангела Варвари: вітальні листівки / Фото: pinterest

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У День святої Варвари, чию глибоку християнську віру не змогли зламати жодні випробування, хочеться побажати добра, спокою, мудрості, непохитності у досягненні своїх заповітних цілей, миру, впевненості у своїх силах.

Привітання з днем Варвари: яскраві картинки / Фото: pinterest

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