Ведуча Марія Мельник з аквалангом занурилася під воду в музеї Одеси

Марія Мельник вирушила в подорож / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Ранок з Україною" до 24 серпня готує спеціальний випуск, в якому ведучі Анатолій Анатоліч, Лілія Ребрик, Григорій Герман і Марія Мельник розкажуть цікаві та маловідомі факти про нашу країну.

Раніше зірки телебачення відкрили сімейні фотоархіви.

У святковому випуску завзята мандрівниця Марія Мельник відправиться в Одеську область і Одесу, звідки глядачі каналу "Україна" дізнаються більше про Одеський підводний історичний музей, адже Марія зануриться туди з аквалангом!

Також телезірка відвідає парк Сафарі і ресторан на березі Чорного моря, в якому можна власноруч виловити собі сніданок-обід-вечерю, і розповість про інші цікаві локаціях.

Марія Мельник вирушила в подорож / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Сама ведуча говорить, що спецвипуск до Дня Незалежності України – це особливий ефір! І команда намагається зробити все можливе і неможливе, щоб показати найкрутіші, найоригінальніші і незаїждженими місця:

Звичайно, під час подорожей нам довелося пережити багато, тому що в деяких епізодах ми йшли по бездоріжжю, їхали по горах, плавали у воді або під водою, готували унікальні страви. Навіть я – людина, яка їла і цвіркунів, і жаб, і змій, і голубів, спробувала одну страва вперше! Ми покажемо, де відпочити, що спробувати і скільки все це коштує.

Крім того, ведуча розповість, де можна відпочити і насолодитися особливою атмосферою на Півночі, Сході і в Центрі України. До пригод приєднається і мама Марії. Разом вони вирушать на Західну Україну.

Марія Мельник вирушила в подорож / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеведуча зізнається – така робота стала для неї несподіваним, але приємним досвідом. До того ж, як виявилося, мама Марії Мельник теж завзята мандрівниця:

Моя мама дуже любить подорожувати, правда, іноді наші погляди на відпочинок розрізняються, що глядач і побачить в сюжеті. Але вона швидко погодилася на нашу ідею показати красу України разом.

Марія каже, що для її мами більшість із запропонованих варіантів відпочинку було не просто сюрпризом, а навіть шоком в хорошому сенсі цього слова:

Я вам гарантую, що ви додасте ці пункти в перелік місць, куди обов'язково треба поїхати!

Так, глядачі познайомляться з такими унікальними місцями, як:

сучасний музей під відкритим небом, де кожен талановитий українець може прославитися на весь світ;

канабіс-кафе – перше і єдине кафе в Україні, де подають страви і напої з конопель і коноплями;

ретрит-фестиваль – унікальне місце в Карпатах, куди з'їжджаються люди з усього світу, медитують, танцюють, ходять по цвяхах, практикують флай-йогу;

Український Памір і інші чудові місця України.

Тим часом ми з'ясували, як безпечно подорожувати на попутках.