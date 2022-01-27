Великий піст-2022: точна дата і правила харчування

Великий піст 2022: точні дати початку та закінчення найсуворішого посту в році / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Коли починається і закінчується Великий піст-2022 ? Скільки він триватиме, які продукти є допустимими, а які суворо заборонені під час Великого посту? Ця інформація буде особливо корисною людям, які вирішили постити цьогоріч.

Великий піст-2022: точна дата

У православному календарі налічується чотири багатоденні пости. Великий піст – найголовніший та найсуворіший із них.

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Відмінність Великого посту – відсутність фіксованої дати початку та закінчення. Справа в тому, що він залежить від святкування Великодня, який є перехідним святом. А тому щороку початок Великого посту може випадати різні дні і навіть місяці.

Піст починається за сім тижнів до Воскресіння Христового і після закінчення Масляної. У 2022 році православний Великдень святкуватиметься в неділю, 24 квітня . Відповідно Великий піст-2022 розпочнеться у понеділок, 7 березня, і триватиме до суботи, 23 квітня .

Триває Великий піст стільки ж, скільки і Різдвяний піст – 40 днів . Проте по заборонах у харчуванні він набагато суворіший за решту багатоденних постів у році.

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Великий піст-2022: харчування та заборони в їжі

Головна мета Великого посту – підготовка віруючих до святкування світлого свята Великодня, покаяння, звільнення від гріхів, очищення душі та тіла . Тому дуже важливо провести період посту в молитвах, покаянні, роздумах про життя, добро і зло, спогади смерті і воскресіння Христа. Під час посту вважається гріхом лаятися, сваритися, а також вдаватися до розваг.

Під час Великого посту існують обмеження у харчуванні. Віруючим слід повністю відмовитися від вживання м'яса, м'ясних продуктів, яєць, молока та молочних продуктів . Також у багато днів Великого посту під забороною риба, олія, варена їжа. Дозволено лише сироїдіння.

Згідно з церковним Статутом, найсуворішими і найскладнішими є перший та останній тиждень Великого посту . Також є дні, коли ті, хто поститься, нічого не їдять.

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Щоб не нашкодити своєму здоров'ю, важливо продумати повноцінне, різноманітне і правильне харчування з пісних продуктів . А також перед початком посту проконсультуватися з лікарем та духовним наставником.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.