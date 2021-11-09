Вихідні на Новий рік-2022 в Україні: скільки відпочиватимемо на свята

Новорічні свята 2022 в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

До зустрічі Нового року-2022 і святкування Різдва залишається ще багато часу, але вже зараз настав час замислитися і заздалегідь спланувати свій відпочинок на ці свята.

На що припадають новорічні свята? Скільки офіційних святкових днів отримають українці на Новий рік та Різдво у 2022 році? Чи будуть додаткові вихідні та перенесення робочих днів на честь цих дат? Дізнайтесь у нашій статті.

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Вихідні дні на Новий рік-2022 в Україні

Новий рік 1 січня 2022 року вдало випадає на суботу – це буде вихідний день наприкінці робочого тижня. Отже, він автоматично переноситься на понеділок, 3 січня.

Отже, на святкування Нового року українці отримують три довгі вихідні – з суботи, 1 січня, до понеділка, 3-го числа .

Крім того, передсвяткова п'ятниця, 31 грудня , буде укороченою на 1 годину, завдяки чому трохи збільшиться час на підготовку до Нового року.

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Вихідні на Різдво Христове-2022 в Україні

Різдво Христове 7 січня 2022 року також вдало сусідить із вихідними. Воно випадає на п'ятницю, а разом із суботою та неділею розтягується на три дні святкування. Жодних переносів у цьому випадку не знадобиться.

Передсвятковий день – четвер, 6 січня , буде укороченим на 1 годину.

Отже, на Різдво в українців також будуть три довгі вихідні – з п'ятниці, 7 січня, до неділі, 9-го числа .

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