Знаки зодіаку, які ненавидять одне одного: гороскоп для всіх

Знаки зодіаку, які ненавидять одне одного / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали про сумісність різних знаків зодіаку між собою. Такі поєднання у коханні та шлюбі дозволяють знайти гармонію та отримати своє щастя багатьом парам.

Але є й інший бік медалі. Які знаки ні за що не уживуться одне з одним , тому що здатні відчувати лише негативні почуття один до одного? Кому навіть не варто намагатися налагодити стосунки?

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Астрологи назвали пари, які просто ненавидять одне одного . Перевірте за нашим гороскопом, з ким у вас або ваших знайомих пар подібна несумісність і відторгнення, різні темпераменти, несумісні смаки і діаметрально протилежні уявлення про головні цінності у житті. Чи це так насправді?

Овен і Телець

Яскравий, активний, ініціативний Овен не може довго сидіти без діла сам і терпіти не може, коли це робить його партнер. Горе йому, якщо це Телець. Розважливий, ґрунтовний і повільний Телець часто провокує запального та нестерпного Овна на постійні конфлікти. Тож формулювання " не зійшлися характерами " – одна з найчастіших причин їхнього розриву.

Лев і Діва

Величний Лев звик приймати знаки уваги від оточуючих, а спільне життя з собою розглядає як нагороду та велику честь для свого партнера . І дивується – хіба може бути інакше? А ось замкнутій, вразливій та самокритичній Діві кожна зустріч із Левом бачиться як болісний вихід із зони комфорту.

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Стрілець і Рак

Рак тільки зовні здається грубим та брутальним. Насправді під цим щитом ховається ранима і чутлива натура. Рак легко прив'язуються до партнера і серйозно ставиться до ролі подружжя . А ось дотепний та товариський Стрілець є повною протилежністю Раку. Він високо цінує свободу у коханні та творчості і не збирається відступати від своїх принципів.

Терези і Скорпіон

Терези у всьому шукають рівновагу, гармонію, баланс між своїми потребами та можливостями, по крихтах створюючи навколо себе комфортну обстановку . А ось підступний, норовливий і невгамовний Скорпіон, вриваючись у збалансований світ Терезів, легко здатен його зруйнувати по камінчихах в ім'я пристрасті та справедливості. Терезам залишається тільки тікати.

Водолій і Близнюки

Легкі, повітряні, нескінченно товариські Близнюки просто жити не можуть без постійного контакту та взаємодії з різними людьми. А ось Водолій вважає за краще перебувати у спокійній, відокремленій і усамітненій обстановці. А тому Водолії не розуміють поривів Близнюків, вважаючи їх ненадійними та вітряними, що зовсім не влаштовує Близнюків.

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Козоріг та Риби

Прагматичний Козоріг у всьому шукає логічне обґрунтування і не терпить порожніх розмов. А ось мрійливі Риби мають свій особливий погляд на все, що відбувається довкола, у тому числі і на партнера. Ці знаки начебто перебувають на різних планетах , тому їм вкрай складно прийняти своїх опонентів і побудувати довірчі стосунки – вони просто не розуміють одне одного.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.