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21 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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21 травня, 00:05
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Міжнародний день чаю – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 травня.
21 травня: яке сьогодні свято
21 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 21 травня

  • Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) – проводиться під егідою ООН із 2002 року з метою висвітлення ролі культурної різноманітності. У 2022 році відзначає 20-річчя.
  • Міжнародний день чаю (International Tea Day) – неофіційне свято любителів та виробників цього напою, яке відбувається двічі на рік, навесні та взимку, з ініціативи Центру з Освіти та Спілкування з 2004 року.
  • День науки в Україні – професійне свято працівників науки відзначається з 1997 року у третю суботу травня та у 2022 році припадає на 21 травня.
  • День Європи в Україні – проводиться з 2003 року у третю суботу травня з метою демонстрації зближення з країнами Європейського Союзу.

Іменинники 21 травня

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Арсен, Іван, Никифор, Пімен.

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Яке сьогодні церковне свято

Іоанн Богослов
Іоанн Богослов / Фото: Pinterest

21 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостола та євангеліста Іоанна Богослова, преподобного Арсенія Великого, преподобних Арсенія Трудолюбного та Пимена, Посника, Києво-Печерських, у Далеких печерах.

Народне свято

У народі 21 травня вшановувався Іван Довгий. У цей період селяни звертали увагу на природні прикмети, щоб посіяти пшеницю та згодом отримати добрий урожай.

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Прикмети на 21 травня

  • якщо зацвіла черемха – можна сіяти пшеницю;
  • не можна сіяти пшеницю раніше за дубовий лист;
  • якщо на Івана Довгого розділити свій хліб із бідняком – до гарного врожаю.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 21 травня

  • 1831 – вперше опубліковано "Український Альманах".
  • 1918 – у Києві сформовано Українську національно-державну спілку.
  • 1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.
  • 1921 – в Україні організовано комісію з ліквідації неписьменності.

Хто народився 21 травня

  • 1844 – Анрі Руссо, французький художник-примітивіст.
  • 1929 – Борис Зайденберг, український актор.
  • 1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст та громадський діяч.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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