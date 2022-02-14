Буде важко не думати про секс – гороскоп дня на понеділок, 14 лютого

Астрологи радять не йти на поводу ревнощів і не сваритися з коханими

На думку постійно лізтимуть різні думки. Наприклад, про секс. Ну тут звичайно і свято зіграє роль. Но не тільки. Також зіграє роль наближення повні – до нєї всього два дні. Повний Місяць загострює почуття, інтуїцію та впливає на сексуальну сферу людини.

14 лютого 2022 року вважається днем спокуси людини. Причому спокуси ведуть до проблем, тому астрологи, які розраховують прогнози для "Сегодня", рекомендують відносну помірність.

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Все, що сьогодні відволікає вашу увагу – любовні справи, випивка чи бажання будь-що-будь щось собі купити – таїть у собі проблему. Вона може проявитися не відразу, але стане наслідком ваших дій.

Наприклад, ви вирішили не готуватися до завтрашньої доповіді на роботі, а полетіли на побачення. У підсумку, доповідь не буде зроблена, і на роботі у вас можуть бути проблеми.

При цьому астрологи підкреслюють: день не такий вже й поганий. Настрій буде бадьорим, багато хто почне тиждень на підйомі. Важливо не допускати помилок, випливаючи з приводу своїх бажань.

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"Буде багато енергії. Настрій у людей переважатиме позитивний та доброзичливий, – зазначають астрологи. – Але цього дня можливі збої у роботі, зміни планів, непередбачене хвилювання та тривога. Тому не чекайте від сьогодні великих результатів".

Найбільша проблема у цей день, на думку астрологів, – сімейні сварки. У сварок можуть бути далекосяжні наслідки. Показано самоту. Краще не нагнітати ситуацію та не виявляти зайвих емоцій. Також сьогодні не можна йти на поводу біля ревнощів.

Важливі справи краще починати після 13:30 або рано-вранці. Близько полудня буде Місяць без курсу.

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Що повідомляють стародавні астрологічні рукописи

У класичних трактатах з астрології про день із розташуванням світил, як 14 лютого, написано:

Найпростіше сьогодні отримати травму, забій, поранитися;

Не можна сьогодні їсти яблука та пити яблучний сік, корисно їсти калину;

корисно їсти калину; Сварка сьогодні – до біди;

День пов'язаний із проблемами підшлункової залози, може проявитися панкреатит; тому краще уникати гострого, смаженого, солоного, не пити алкоголь;

Погано сьогодні брати подарунки – за ними можуть потягнутися проблеми, борги, обов'язки. Але н а подарунки від коханої людини це не поширюється.

На кого чекає удача і про що прикмети дня

Прикмети дня: зустріти собаку, навіть якщо вона обрухала – на превелику удачу

Кольори удачі в одязі: рожевий, кавовий, оранжевий, червоний.

Камені-талісмани: агат, моріон – чорний різновид кварцу.

Значення сновидінь: сни можуть збутися, значення снів є прозорим і відразу зрозумілим. Але можуть також здатися кошмари, не варто надавати їм значення.

Яким знакам пощастить: Близнюки, Леви, Стрільці.

Кому треба бути обережними: Діви, Козероги, Риби.