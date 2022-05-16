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Квіткова повня і затемнення 16 травня: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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16 травня, 08:15
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Сьогодні остання весняна повня, яка закриває перший коридор затемнень 2022 року
Квіткова повня і затемнення 16 травня: що можна і що не можна робити
Квіткова повня і затемнення 16 травня: що можна і що не можна робити / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 16 травня – день повного місячного затемнення та повні , що проходить під войовничим та агресивним знаком Скорпіона.

Цікаво, що сьогоднішнє місячне затемнення закриває перший коридор затемнень 2022 року , який розпочався сонячним затемненням 30 квітня і тривав два тижні.

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Астрологи, аналізуючи затемнення 16 травня та його вплив на розвиток військових дій у нашій країні, називали його вирішальним для України та світу .

Як правильно поводитися в цей період, що можна, а що категорично не можна робити, дізнайтесь у нашій статті.

Особливості повні і місячного затемнення 16 травня

Отже, 26 травня, о 7:14 за київським часом відбулася повня.

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У цей період проходить максимальна фаза повного місячного затемнення , яке почалося о 4 годині 32 хвилині за Києвом та закінчиться о 9 годині 50 хвилин.

Травневе місячне затемнення називається Кривавий місяць , тому що супутник Землі дуже близько підходить до нашої планети і забарвлюється у насичені червоні кольори.

Але є й інші, більш милозвучні назви: Квітковий Місяць, Молочний Місяць, Кукурудзяний Місяць, Місяць Радості, Місяць Повернення Жабок і просто Яскравий Місяць.

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Як поводитися під час повні і затемнення 16 травня

Повня під впливом Скорпіона посилює і так напружений емоційний настрій. Збільшується ймовірність конфліктів. Люди стають істеричними та збудженими, не здатними на компроміси та поступки.

Як правило, Скорпіон провокує незрозумілу агресію та виплеск негативних емоцій. А тому затемнення Місяця буде пов'язане з процесами руйнування та очищення у кризах, через які рухається світ на шляху до нових рівнів прояву свідомості та задуму у матерії і формі.

Цей час краще просто перечекати та зайнятися самоаналізом , щоб позбутися негативних якостей у собі.

Що не можна робити під час повні 16 травня

  • Кожна повня несе з собою кардинальні зміни у житті, пробуджує минулі протистояння і може спровокувати конфлікти .
  • Місяць у Скорпіоні сприяє розпалу пристрастей, а тому в ці дні не варто приймати важливі рішення , щоб не наламати дров і не пошкодувати надалі про це.
  • Не потрібно з'ясовувати стосунки з оточуючими – навряд чи ви досягнете бажаного, зате можете нажити собі нових ворогів.
  • Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш вдалий час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.

Раніше ми публікували прогноз ведичного астролога про закінчення війни в Україні. Ми розповідали, які місячні та сонячні затемнення відбудуться у 2022 році. Також дізнайтесь, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022.

Ольга Козачок
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