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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку: день активних дій

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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1 липня, 05:05
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На Дів чекає приємне проведення часу у хорошій компанії, а Рибам слід захиститися від шахраїв.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

П'ятниця, 1 липня – це час активних дій. На думку астрологів, цієї місячної доби можна розраховувати на виконання бажань, тому що все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 1 липня для Овнів: назріває проблема: людина, яку ви любите, надто багато собі дозволяє. А ви готові знову прощати усі її витівки. Але далі відкладати не можна, настав час вживати заходів.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 1 липня для Тельців: ви надто серйозно ставитеся до своїх обов'язків, а це сьогодні не є актуальним. Безумовно, ви частково відповідальні за те, що відбувається, але не беріть на себе абсолютно все.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 1 липня для Близнят: зірки не радять ховати проблему у собі, а тим більше – тікати від неї. Поділіться наболілим із оточуючими, тоді вам допоможуть знайти правильне рішення.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 1 липня для Раків: час сумнівів давно минув. Сьогодні ви чудово усвідомлюватимете, чого саме хочете від життя і чого вам потрібно домагатися. Більше того, ви знайдете шлях до заповітної мети.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 1 липня для Лева: схоже, ви дарма згаєте час, ганяючись за чимось недосяжним. Перш ніж кидатися в погоню, подумайте, наскільки вам це потрібно. Можливо, є альтернатива?

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 1 липня для Дів: сьогодні на вас чекає приємний вечір у хорошій компанії. Давно такого не було. Ви зможете гідно презентувати себе новому суспільству, якщо не будете надто розсіяними.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 1 липня для Терезів: сьогодні від вашого бажання діяти та ступеня вашої активності залежить те, яким буде результат. Ви так довго його домагалися, залишилося зовсім трохи напружитись.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 1 липня для Скорпіонів: зірки радять уважно дослухатися до думки інших людей. Можливо, якась думка наштовхне вас на вирішення проблеми, над якою ви б'єтеся вже не перший день.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 1 липня для Стрільців: ті зусилля, які ви витрачаєте на подолання перешкод, насправді не варті того. Перенесіть фокус уваги на реальні речі і займіться чимось більш практичним.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 1 липня для Козорогів: постарайтеся не допустити того, щоб вами сьогодні керували емоції та почуття, а не здоровий глузд. Вони можуть виявитися настільки сильними, що ви не впораєтеся самі.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 1 липня для Водоліїв: якщо ваш внутрішній голос підказує, що не варто довіряти нікому і потрібно перевіряти всю інформацію, так і робіть. Займіть безпечну позицію очікування.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 1 липня для Риб: сьогоднішній день надасть вам великі можливості щодо вкладення коштів у прибуткову справу. Однак проявіть пильність, тому що шахраї не сплять.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які розбагатіють на тижні 27 червня – 3 липня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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