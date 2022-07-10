Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 10 липня для всіх знаків зодіаку: день милосердя

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 липня, 05:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Раків усе валитиметься з рук, а Козороги потраплять під чужий вплив.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешня неділя, 10 липня , стане днем прояву милосердя та співчуття. Астрологи відзначають, що цієї місячної доби важливо поводитися з оточуючими так, як ви хотіли б, щоб ставилися до вас.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Гороскоп на 10 липня для Овнів: правила сьогоднішньої гри змінюватимуться прямо на ходу. Постарайтеся бути в курсі подій і навіть йти трохи на випередження, інакше ризикуєте сісти в калюжу.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Тельців: у вас, нарешті, з'явиться реальний шанс змінити все на краще. Обов'язково скористайтеся ним, та поспішіть, поки цього за вас не зробив хтось інший.

Реклама

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Близнят: не скромничайте і не відмахуйтесь від компліментів – ви їх заслужили. Врахуйте, якщо не будете опускати руки і падати духом, то зможете заробити набагато більше.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Гороскоп на 10 липня для Раків: вам сьогодні можна філософствувати та розмірковувати на високі теми – вам це сподобається. Але тільки не варто брати в руки нічого цінного, інакше зламаєте або покалічитеся самі.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Лева: незважаючи на вихідний, ліричні відступи сьогодні не вітаються. Якщо хочете все встигнути та при цьому зробити якісно, вам доведеться розпланувати день.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Дів: майте на увазі, що не всі ваші друзі чи рідні готові розділити з вами романтичний настрій або меланхолійний смуток. Шукайте інші шляхи взаємодії із близькими.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Терезів: сьогоднішній день непогано підходить для поїздок. Вам буде нелегко всидіти на місці, тому вирушайте кудись за новими враженнями. Але недалеко.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 10 липня для Скорпіонів: можливо, ви досягнете більшого результату, якщо вимагатимете бажаного, а не проситимете. Але не перегинайте палицю, інакше ризикуєте отримати у відповідь скривджені погляди.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Стрільців: сьогодні хтось спробує втягнути вас у конфлікт, до якого ви не маєте жодного відношення. Ідіть убік і не погоджуйтесь – це не приведе ні до чого доброго.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Козорогів: піддавшись власному швидкоплинному імпульсу чи чужому впливу, ви приймете якесь невдале для вас рішення. Ви незабаром пошкодуєте про нього, але буде пізно.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Водоліїв: вам доведеться відстоювати власну думку всіма доступними вам способами. Тож подбайте про наявність однодумців чи вагомих аргументів на вашу користь.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 липня для Риб: готуйтеся: на вас чекає несподівана, але приємна зустріч. Можете заради цього навіть причепуритися. Випромінюйте чарівність та шарм – ваш співрозмовник буде зачарований вами.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, яким пощастить із грошима на тижні 4-10 липня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Гороскоп сумісності
Вони розуміють одне одного із півслова
Овен/Рак
Овен/Рак
Козеріг/Терези
Козеріг/Терези
Близнюки/Водолій
Близнюки/Водолій
1 /2
Знайти пару
Місячний календар на тиждень
11 – 17 липня
Вплив на життя
Магнітні бурі у липні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як правильно варити буряк
Лайфхаки
Місячні дні у липні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Місячний календар на липень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Іменини у липні
Як привітати?
Сприятливі дні у липні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти