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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 10 травня для всіх знаків зодіаку: енергетично сильний день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 травня, 05:05
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Левам слід зменшити свої амбіції, а Водолії мають поберегти нерви.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Вівторок, 10 травня , на думку астрологів – це місячна доба, що має дуже сильну енергетику. У такий період потрібно постаратися стримувати емоції та гасити їх на початку, щоб уникнути серйозних конфліктів.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 10 травня для Овнів: цей день може виявитися придатним для ділових переговорів та укладання договорів. Ваші починання будуть вдалими, а фінансові справи виявляться перспективними та прибутковими.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 травня для Тельців: від ваших давніх партнерів надійде несподівана та підозріла пропозиція. Вона виявиться вигідною. Тож будьте напоготові і не поспішайте відмовлятися: її варто розглянути.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 травня для Близнят: сьогодні виникне спокуса піти на поводу у своїх бажань. Це тест на силу волі та прояв характеру. Тільки від вас залежить, зможете ви його пройти чи здастеся.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 10 травня для Раків: на вас чекають нові цікаві знайомства. Несподівано для себе ви відкриєте здатність переконувати. Це допоможе вам досягти потрібного результату у спілкуванні з новими людьми.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 травня для Лева: Постарайтеся знизити амбіції і зменшити власні апетити. Не варто зазіхати на те, що вам не належить за законом, інакше доведеться відповідати також за законом – власної совісті.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 травня для Дів: частину вільного часу вам доведеться присвятити роботі над помилками, розбору недоліків в діях ваших колег, а також вирішенню фінансових питань, що накопичилися.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 травня для Терезів: не найкращий час для з'ясування незрозумілих питань. Вам варто перенести на другий день усі важливі переговори, тому що досягти конструктиву у вас, на жаль, не вдасться.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 10 травня для Скорпіонів: зірки радять підготуватися до рутини. Але при цьому постарайтеся ще й зарезервувати хоч трохи часу для відпочинку та релаксу – ви на це цілком заслужили.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 травня для Стрільців: сьогодні вам належить будь-що відстоювати справедливість, щоб зберегти свій авторитет. Намагайтеся менше заглиблюватись у новини, щоб уникнути стресів.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 травня для Козорогів: день підходить для побудови довгострокових планів – вони виявляться вдалими та співпадуть із вашими можливостями. Побережіть шлунок і відмовтеся від шкідливої їжі.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 травня для Водоліїв: зірки рекомендують вам не емоціонувати та проявити стриманість. Побережіть себе і близьких – нервові клітини не відновлюються. Колективна робота буде плідною.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 10 травня для Риб: щоб виконати складну роботу, вам не доведеться напружуватися фізично. Проте важливо сконцентрувати увагу на незначних деталях. Від дрібниць залежатиме успіх.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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