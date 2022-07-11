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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку: день бадьорості

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 липня, 09:25
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Левам краще відсидітися вдома, а Козорогам проявлена уважність принесе користь.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Сьогоднішній понеділок, 11 липня , стане днем оздоровлення та омолодження. Астрологи звертають увагу на те, що цієї місячної доби корисно зайнятися власним здоров'ям.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 11 липня для Овнів: ви переоцінили свої можливості, а ваші партнери можуть не стримати надані зобов'язання. Вам краще поставитися до цього філософськи: все, що не робиться – все на краще.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 липня для Тельців: цей день буде сприятливим для вас у всіх галузях. Якби не ви і не проявлена вами ініціатива, люди не знайшли б спільної мови і не поєдналися би навколо однієї ідеї.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 липня для Близнят: цього дня ви будете сповнені сил та енергії, яких вистачить на десятьох. Так що, будьте впевнені, це допоможе вам вирішити кілька важливих і складних завдань.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 11 липня для Раків: вас раптом осяє думка, що настав час відійти від набридлої рутини. Знайдіть вільний час, щоб принаймні кілька годин присвятити творчій роботі. У вас прокинеться натхнення.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 липня для Львова: сьогоднішній день не підходить для далеких поїздок та відряджень. Також не робіть необачних кроків. Вам доведеться вирішувати фінансові питання, що виникли.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 липня для Дів: ваша інтуїція може вас і підвести. Краще прислухайтеся до чужих порад, навіть якщо вони здадуться дивними. Але не ігноруйте сигнали свого організму – можливі проблеми.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 липня для Терезів: постарайтеся не нагнітати обстановку з першого дня тижня і уникати конфліктів із начальством та колегами, щоб нікому не зіпсувати настрій на весь робочий день.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 11 липня для Скорпіонів: зірки рекомендують проявити обачність, здійснюючи серйозні угоди. Ваша надмірна довірливість сьогодні може зробити вас легкою жертвою шахраїв.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 липня для Стрільців: сьогодні є велика ймовірність виникнення конфлікту в розмові з опонентами. Постарайтеся приборкати негативні емоції, а цінні ідеї тримайте при собі.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 липня для Козорогів: не пропустіть важливу інформацію, яка надалі може вам знадобитися в бізнесі. Ваша зібраність та уважність дозволить вам розраховувати на вигоду.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 липня для Водоліїв: вам краще не брати участі у чужих суперечках, тому що ваша репутація може постраждати через чужі розбіжності у думках. А своєї ви чомусь не зробили.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 липня для Риб: на вас чекає вдалий день, який добре підходить, щоб почати оздоровлення організму. Наприклад, сядьте на дієту або почніть бігати. Будьте обережнішими з побутовими приладами.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які розбагатіють на тижні 11-17 липня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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