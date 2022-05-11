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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку: день духовності

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 травня, 05:05
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Дівам доля показує знаки, а Риби ризикують потрапити у сіті обману.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні

Прийдешня середа, 11 травня – це місячний день, насичений духовністю та філософськими поглядами. Астрологи радять проявляти милосердя та співчуття – вони незабаром повернуться сторицею.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 11 травня для Овнів: якщо вас відвідають цікаві думки, які можуть здатися дивними, не поспішайте від них відмахуватись. Є ймовірність, що вас осінить геніальна ідея, варта уваги.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 травня для Тельців: сьогодні корисно зайнятися наведенням порядку на своєму робочому місці, а також у справах та думках. Так ви матимете більше шансів звільнити простір для енергії.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 травня для Близнят: вашим близьким загрожує неприємність, через яку може вибухнути конфлікт. Але завдяки своєму таланту спілкування, ви зможете вирішити будь-які спірні питання.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 11 травня для Раків: Сьогодні підходить для початку якихось сімейних і побутових робіт, наприклад, будівництва або ремонту. Намагайтеся довести всі розпочаті раніше справи до кінця.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 травня для Львова: зірки радять у цей день відмовитися від важкої фізичної роботи. Зберігайте свої сили для більш важливих справ. Зате в особистому житті у вас намічаються приємні зміни.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 травня для Дів: не пропустіть знаки долі, що попереджають про майбутні проблеми. Вам слід зробити правильні висновки, і тоді прийде рішення, як вибратися із ситуації з мінімальними втратами.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 травня для Терезів: якщо до вас звернуться по допомогу близькі люди, використовуйте свій життєвий досвід, щоб вирішити їхні проблеми. Ви опинитеся на висоті і почуєте від них слова подяки.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 11 травня для Скорпіонів: сьогодні не варто розпочинати якісь серйозні справи та займатися фізичною роботою. Вам доведеться напружити мозок для вирішення питань, не пов'язаних із бізнесом.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 травня для Стрільців: вам доведеться змінити свої плани з причин, що не залежать від вас. Довіртеся інтуїції. Не варто згадувати минулі образи, тим більше якщо у вас попросили вибачення.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 травня для Козорогів: сьогодні питання бізнесу та особистого життя будуть вирішуватися напрочуд легко. Тож скористайтеся наданим шансом, щоб виправити своє матеріальне становище.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 травня для Водоліїв: підготуйте якийсь приємний подарунок або сюрприз близькій людині – ви зумієте підняти настрій і їй, і собі. Іноді подарунки приємніше робити, ніж отримувати.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 11 травня для Риб: цього дня великий ризик обману та крадіжки того, що погано лежить. Будьте обережні і проявіть пильність, інакше можете потрапити до числа підозрюваних, причому абсолютно безпідставно.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022 . А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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