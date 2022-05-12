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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: день оздоровлення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 травня, 05:05
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Овнам сподобаються подарунки долі, а Терезам варто проявити обережність.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Судячи з висновків астрологів, четвер, 12 травня , який настав сьогодні, вважається днем здоров'я та омолодження. Якщо у цю місячну добу прислухатися до себе, організм сам підкаже, що для нього буде потрібним і найбільш корисним.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 12 травня для Овнів: у вас сьогодні буде день, наповнений сюрпризами та несподіванками, в основному приємними. Навіть якщо ви самі нічого не отримаєте, приготуйте подарунок близьким.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 12 травня для Тельців: корисно проявити щедрість душі у такий день. За це ви обов'язково будете винагороджені належним чином. Тільки не піддавайтеся на провокації – і неприємності пройдуть повз вас.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 12 травня для Близнят: сьогодні ваші необдумані вчинки та висловлювання можуть образити близьких вам людей. Порада дня: думайте, перш ніж говорити – так приходить мудрість та розуміння ситуації.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 12 травня для Раків: не розмінюйтеся на дрібниці і не відволікайтеся на пусте, щоб не випустити з уваги серйозніші речі. Головне для вас сьогодні – правильно розставити пріоритети.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 12 травня для Левів: Постарайтеся розрахуватися зі своїми старими боргами, причому не лише фінансовими, а й суто духовними – якщо комусь щось обіцяли. Так ви залучите в життя енергію багатства.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 12 травня для Дів: важливо шукати конструктивні шляхи вирішення конфлікту. Люди вам довіряють, у вас багато однодумців, тому повірте, нарешті, самі в себе і дійте.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 12 травня для Терезів: зірки радять обмежити контакти з підозрілими чи малознайомими людьми, інакше вам не вдасться уникнути обману та проблем. Світ не зовсім такий, як ви його бачите.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 12 травня для Скорпіонів: будьте стриманішими і нікому не розповідайте свої таємниці, а тим більше – чужі. Інакше ніхто не повірить, що це не зі зла, а вам доведеться розплачуватися за свою балакучість.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 12 травня для Стрільців: уникайте сьогодні порожніх розмов, особливо на делікатну та важливу для вас тему. Корисніше промовчати і не говорити зайвого – ваші інтереси залишаться за вас.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 12 травня для Козорогів: як би вам не було важко або страшно, намагайтеся стримувати свої емоції і не панікувати через дрібниці. Бережіть нерви – вони не відновлюються.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 12 травня для Водоліїв: вам піде на користь помірне фізичне навантаження, яке при цьому не вимагатиме особливої розумової напруги. Фітнес, пробіжка або п'ятихвилинка протягом дня підніме тонус.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 12 травня для Риб: на вас чекає зустріч із людиною з вашого давнього минулого. Не дивуйтеся: значить, вам потрібно було перетнутися в цьому часі та місці. Ви швидко знайдете спільну тему.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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